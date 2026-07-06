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УЕФА раскритиковал ФИФА за решение отменить дисквалификацию Балогуна

сегодня, 13:00
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 03:00 Не начался

УЕФА выступил с жесткой критикой ФИФА после решения отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, назвав ситуацию беспрецедентной и угрожающей принципам честной конкуренции.

Как отмечают зарубежные СМИ, решение дисциплинарного комитета ФИФА разрешить американскому форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии после прямой красной карточки вызвало серьезное недовольство в европейском футбольном сообществе.

В официальном заявлении УЕФА назвал произошедшее «беспрецедентным, непонятным и неоправданным», обвинив ФИФА в пересечении «красной линии» и подрыве доверия к турниру.

По мнению европейской организации, применение статьи 27 дисциплинарного кодекса, позволившей приостановить автоматическую дисквалификацию за удаление, является ошибочным решением, которое ставит под сомнение спортивный принцип равенства.

Дополнительный резонанс ситуации придали публикации The Athletic и The New York Times, согласно которым президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом ФИФА Джанни Инфантино вопрос дисквалификации Балогуна. По данным изданий, между Белым домом и руководством ФИФА состоялись прямые контакты, которые могли повлиять на итоговое решение дисциплинарного комитета.

«Футбол строится на правилах, которые являются основой честного и прозрачного соревнования. В данном случае ФИФА явно превысила свои полномочия», — говорится в заявлении УЕФА.

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Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 14:20
Сейчас депортируют сборную Бельгии и вопрос будет автоматически решен, с техническим поражением сборной Бельгии))
112910415
112910415
сегодня в 14:12
о времкна, о нравы !
LOpp
LOpp
сегодня в 14:02
сами УЕФА такие же опализы и подстилки.
Если им Трамп позвонит с просьбой включить Интер Майами в состав участников ЛЧ, то куда они денутся?
League1
League1
сегодня в 13:57
Как-то совсем уж позорно прогнуться под дурака.
    Bombon
    Bombon ответ Old16 (раскрыть)
    сегодня в 13:53, ред.
    Это еще нормально. ФИФА ведь может и ЗМ дать Трампу. Ну а что. И спорт всегда был политикой. Не для всех, конечно. Но для больших и влиятельных стран точно.
    37j8ft9q9jxa
    37j8ft9q9jxa
    сегодня в 13:44
    А америкосам закон не писан, что хотят, то иделают.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:43
    Проснулись...)))... какие правила в этом лживом западном мире...)))))))
    Old16
    Old16
    сегодня в 13:36
    Все это уже не спорт , а политика и коммерция , и серьёзно к этому ко всему относится невозможно
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:26
    все равны, но некоторые равнее ...
    Bombon
    Bombon ответ fmtghfk9793m (раскрыть)
    сегодня в 13:08, ред.
    Обычный жабогадюкинг. Можно подумать, что к УЕФА вопросов нет. Или кто-то думает, что если бы главой ФИФА был кто-то другой, то все было бы иначе. Ну-ну. Я бы хотел посмотреть как Чеферин отказал бы Трампу. Он перед Аль-Хелаифи на коленях ползает. А тут совсем другой уровень.
    fmtghfk9793m
    fmtghfk9793m
    сегодня в 13:01
    лысый инфантил все-таки доигрался, пожалуй, это его конец как президента ФИФА. теперь ему максимум светит должность главы МЛС
    Гость
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