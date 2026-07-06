УЕФА раскритиковал ФИФА за решение отменить дисквалификацию Балогуна

сегодня, 13:00

УЕФА выступил с жесткой критикой ФИФА после решения отменить дисквалификацию нападающего сборной США , назвав ситуацию беспрецедентной и угрожающей принципам честной конкуренции.

Как отмечают зарубежные СМИ , решение дисциплинарного комитета ФИФА разрешить американскому форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии после прямой красной карточки вызвало серьезное недовольство в европейском футбольном сообществе.

В официальном заявлении УЕФА назвал произошедшее «беспрецедентным, непонятным и неоправданным», обвинив ФИФА в пересечении «красной линии» и подрыве доверия к турниру.

По мнению европейской организации, применение статьи 27 дисциплинарного кодекса, позволившей приостановить автоматическую дисквалификацию за удаление, является ошибочным решением, которое ставит под сомнение спортивный принцип равенства.

Дополнительный резонанс ситуации придали публикации The Athletic и The New York Times, согласно которым президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом ФИФА вопрос дисквалификации Балогуна. По данным изданий, между Белым домом и руководством ФИФА состоялись прямые контакты, которые могли повлиять на итоговое решение дисциплинарного комитета.