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Россиянка поучаствует в рассмотрении апелляции на решение ФИФА по Балогуну

сегодня, 13:48
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 03:00 Не начался

Россиянка Лариса Захарова примет участие в рассмотрении апелляции по делу нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которому ранее была временно приостановлена дисквалификация перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

Как сообщает The Athletic, Королевская бельгийская футбольная ассоциация подала апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА). Захарова, вошедшая в состав апелляционного комитета ФИФА в мае прошлого года, станет одной из 13 членов комитета, которые будут рассматривать это дело.

Напомним, 5 июля The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации Балогуна, благодаря чему форвард получил возможность сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

Красную карточку Балогун получил в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Нападающий был удален за грубый фол против защитника Тарика Мухаремовича, которому нанес удар шипами сзади по ногам.

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112910415
112910415
сегодня в 14:22
вернуть дисквалификацию !
LOpp
LOpp
сегодня в 14:09
Глава королевской бельгийской футбольной ассоциации просит россиянку принять участие в рассмотрении апелляции.

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