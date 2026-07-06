Россиянка поучаствует в рассмотрении апелляции на решение ФИФА по Балогуну

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Россиянка Лариса Захарова примет участие в рассмотрении апелляции по делу нападающего сборной США , которому ранее была временно приостановлена дисквалификация перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

Как сообщает The Athletic, Королевская бельгийская футбольная ассоциация подала апелляцию на решение Международной федерации футбола ( ФИФА ). Захарова, вошедшая в состав апелляционного комитета ФИФА в мае прошлого года, станет одной из 13 членов комитета, которые будут рассматривать это дело.

Напомним, 5 июля The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации Балогуна, благодаря чему форвард получил возможность сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

Красную карточку Балогун получил в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Нападающий был удален за грубый фол против защитника Тарика Мухаремовича, которому нанес удар шипами сзади по ногам.