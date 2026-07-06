Мостовой: «Холанд никогда не будет на уровне Месси и Роналду»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил уровень форварда команды Норвегии Эрлинга Холанда. Футболист сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии (2:1).
Я Холанда в первый раз увидел, когда он играл в Норвегии за «Молде». Я сразу сказал, что нужно обратить внимание на этого паренька, а ведь тогда его вообще никто не знал. То же самое можно сказать и про Мбаппе, когда он только на замену в «Монако» выходил.
Холанд – один из лучших нападающих, который умеет штамповать голы. Ясно, что он никогда не будет на уровне Месси, Роналду – он сам вам об этом скажет. Он делает славу для своей страны, им уже гордятся многие не только в Норвегии, но и во всем мире.
Ты не забывай, сколько мне лет, и я не обязан всех помнить. Я помню футболистов 70-80х. Помню футболистов Милана и Юве, нулевых... Но всех запомнить не могу и не стыжусь этого. Но если ты считаешь, что это позор, пусть будет так.
А твое сравнение Холанда с Иброй, мне кажется странным, потому что стиль игры у них разный, и у Холанда, насколько, я внимательно за ним слежу, нет, даже тех кульбитов, что были у Ибрагимовича, которые всегда его отличали от других, манера игры совсем другая...
это достаточно неплохо !
По манере игры, он точно не может быть похожим на Месси, и не только он. А что касается Роналду, то у Холанда еще достаточно времени, чтобы стать с ним в один ряд... Главное- чтобы без травм!!!