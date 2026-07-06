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Мостовой: «Холанд никогда не будет на уровне Месси и Роналду»

сегодня, 14:51

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил уровень форварда команды Норвегии Эрлинга Холанда. Футболист сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии (2:1).

Я Холанда в первый раз увидел, когда он играл в Норвегии за «Молде». Я сразу сказал, что нужно обратить внимание на этого паренька, а ведь тогда его вообще никто не знал. То же самое можно сказать и про Мбаппе, когда он только на замену в «Монако» выходил.

Холанд – один из лучших нападающих, который умеет штамповать голы. Ясно, что он никогда не будет на уровне Месси, Роналду – он сам вам об этом скажет. Он делает славу для своей страны, им уже гордятся многие не только в Норвегии, но и во всем мире.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:46
Яша.
Ты не забывай, сколько мне лет, и я не обязан всех помнить. Я помню футболистов 70-80х. Помню футболистов Милана и Юве, нулевых... Но всех запомнить не могу и не стыжусь этого. Но если ты считаешь, что это позор, пусть будет так.
А твое сравнение Холанда с Иброй, мне кажется странным, потому что стиль игры у них разный, и у Холанда, насколько, я внимательно за ним слежу, нет, даже тех кульбитов, что были у Ибрагимовича, которые всегда его отличали от других, манера игры совсем другая...
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:45
Ибра технарь был, не хуже Рона португальского. В Аяксе и Юве по 5-6 защитников обыгрывал и забивал. Холланд и близко это не делает и никогда не сможет. Только Нистелрой его уровень
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:42
Этот то ЗМ должен Кейн забрать. А вот следующий будет Мбаппе. Он станет скорее всего, ЧМ и спадёт критика в его адрес, Реал стабильнее станет и он на коне снова будет)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:42
Нистелрой это мегафорвард. Его сравнил бы с Суаресом, напимер
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:36
Как можно не помнить Нистелроя..... Обалдеть
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:35
Холанда можно только с Иброй сравнить, с Лукой Тони, Марио Гомесом. Но уж точно не с Нистелроем
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Мбаппе? Ну, не знаю, не знаю. Пока, да, неплохо идет. Нистельроя не помню. Фамилия на слуху, но не вспомню. Для начала, поглядим, как Англия с Норвегией сыграют...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:25
В конце года ЗМ получит Мбаппе. Ему и сейчас только Кейн может помешать. А Холланда я бы сравнил с Ван Нистелроем.Но тот потехничнее был, а Холланд результативнее. А так прям один в один напы.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 16:06
Конечно не будет Месси и Роналду полузащитники, а Холанд нападающий))))
Nenash
Nenash
сегодня в 15:52
Хороший парень этот улыбчивый Холанд.. 🧑‍🌾😄
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 15:45
Ну он, если что, сын бывшего игрока Сити, кому нужно было, его как раз таки знали и изучали
112910415
112910415
сегодня в 15:42
один из лучших в мире ...
это достаточно неплохо !
Mangur
Mangur
сегодня в 15:22
Поживем ,увидим.Не стоит торопится.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:21
Да, было такое дело. И раньше не было столько точной статистики и подсчетов, в принципе, никому ненужных. Действительно, наслаждались футболом, радовали публику и были призы, самые необходимые, как и турниры, и количество команд. А сейчас, наделали столько разного г...а, набрали, кого попало и радуются...
kwaqt25vn9nm
kwaqt25vn9nm
сегодня в 15:18
Ну все.... сглазил викинга царек....
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:17
Да, при всех делах, необходимых для ЦФ!!! И это, при его-то росте, быть таким подвижным!!! Однозначно- большой футболист, как в прямом, так и переносном смысле...)))
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:15
Тут больше Ямаль и Мбаппе должны пахать чтобы быть на их уровне. А Холланд не борется за рекорды какие то. Слишком много рекордов появились , раньше просто наслаждались футболом.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:14
Идеальный нап я такого давно не видел в футболе таким и должен быть чутье убийцы , и удар поставленный может и с дальнего пробить как вчера с Бразильцами может и головой затолкать , габариты ему позволяет до 35 лет быть забивакой.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:13
Однозначно!!! Вообще, не люблю этих сравнений, особенно, когда дело касается абсолютно разных футболистов- и по манере игры, и по игровому амплуа. Но Мост любит лишний раз напомнить о себе.))) Абаскаля нет, надо же на ком-то отыграться. Иначе, скучно жить...)))
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:09
Если речь был бы о Мбаппе я бы согласился сним. Но Холланд это другой игрок. Настоящий центр форвард таким и должен быть.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:08
Красава!!!)))
Capral
Capral
сегодня в 15:07
А ему и не надо быть на их уровне- все трое разные, каждый по своему незаурядный. Но, если Холанд и до финала продолжит так результативно и ярко играть, то, вполне может и на ЗМ замахнуться, в конце года. А что касается того, что он никогда не будет таким как Месси и Рон, то в этом случае надо смотреть глубже. Во-первых, ему 25 лет, что является лучшим возрастом для форварда. А во-вторых, если он и дальше будет прогрессировать и так играть до 40-ка лет, как Месси и Рон, то вполне возможно, что и его поставят в один ряд с ними... Ну и конечно не следует забывать, в какой кампании были в своё время Месси и Рон и где сейчас находится Холанд, то-есть, в самой обычной сборной, без гениальных партнеров.
По манере игры, он точно не может быть похожим на Месси, и не только он. А что касается Роналду, то у Холанда еще достаточно времени, чтобы стать с ним в один ряд... Главное- чтобы без травм!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:06
Он и не должен быть на их уровне. Он центр Форвард не дриблер, не ассистент, его задача забивать замыкать передачи, этим он хорошо справляется. Сравнивать его с Месси и Роном глупо, разные аплуа разный стиль игры.
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