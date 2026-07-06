Мостовой: «Холанд никогда не будет на уровне Месси и Роналду»

Бывший игрок сборной России оценил уровень форварда команды Норвегии . Футболист сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ -2026 против Бразилии (2:1).

Я Холанда в первый раз увидел, когда он играл в Норвегии за «Молде». Я сразу сказал, что нужно обратить внимание на этого паренька, а ведь тогда его вообще никто не знал. То же самое можно сказать и про Мбаппе, когда он только на замену в «Монако» выходил.

Холанд – один из лучших нападающих, который умеет штамповать голы. Ясно, что он никогда не будет на уровне Месси, Роналду – он сам вам об этом скажет. Он делает славу для своей страны, им уже гордятся многие не только в Норвегии, но и во всем мире.