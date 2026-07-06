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«Краснодар» подписал контракт с Оздоевым

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112910415
112910415
сегодня в 16:37
хватило бы сил ...
Capral
Capral
сегодня в 16:30
Очень сомнительный трансфер, особенно, в плане того, чтобы заменить Сперцяна, если конечно, его для этого и подписали. Оздоев- мобильный и достаточно универсальный игрок, но возрастной, и как мне кажется, по стилю игры, Краснодару не очень подходит. Признаться, пока, во всяком случае, не очень ясно себе представляю- на какой позиции он может сыграть, даже при всей своей вариативности. Кроме позиции диспетчера, всё занято, а эта позиция, на сегодняшний день в Краснодаре- самая уязвимая, после ухода Сперцяна.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:58
Опытный Оздоев пригодится Краснодару, но ему осенью уже 34 будет, хватит ли у него физических кондиций на всё время матча?
Гость
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