Сборную Кабо-Верде с почестями встретили на родине

сегодня, 16:34

Сборную Кабо-Верде торжественно встретили на родине после исторического выступления на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает агентство Inforpress.

Футболисты прилетели в международный аэропорт имени Нельсона Манделы в столице страны Прае, где их встречали сотни болельщиков, представители властей и Федерации футбола Кабо-Верде. Возвращение команды совпало с празднованием 51-й годовщины независимости страны, что сделало церемонию особенно значимой.

По информации Reuters, на улицах Праи игроков приветствовали уже тысячи поклонников с национальными флагами, плакатами и баннерами. На одном из них была надпись «Obrigado! Cabo Verde» («Спасибо, Кабо-Верде»). После прибытия команда проехала по городу на открытом грузовике, а затем отправилась на пляж Кебра-Канела, где празднование продолжилось музыкой, танцами и массовыми гуляниями.

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграла на чемпионате мира и стала одним из главных открытий турнира. На групповом этапе команда сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), благодаря чему вышла в плей-офф. В 1/16 финала африканцы дали бой действующим чемпионам мира аргентинцам, но уступили со счетом 2:3 лишь в дополнительное время.