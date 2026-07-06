Бельгия заявила о нарушениях ФИФА при рассмотрении дела Балогуна

По данным инсайдера Бена Джейкобса, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что ФИФА нарушила процедуру рассмотрения дела нападающего сборной США .

О решении ФИФА снять автоматическую дисквалификацию с Балогуна RBFA узнала из публикаций в СМИ . После этого бельгийская федерация обратилась в ФИФА с просьбой передать копию решения, объяснить, каким образом оно было принято, и обозначить позицию организации по действующим правилам.

В ответ ФИФА не предоставила ни документов, ни разъяснений. Вместо этого организация сообщила RBFA, что считает направленное письмо апелляцией, что по делу уже назначен судья, а у бельгийской стороны остается всего несколько часов для завершения процедуры.

При этом правила ФИФА предусматривают, что апелляция может рассматриваться только после того, как заявителю направлено мотивированное решение. RBFA запрашивала именно объяснения, однако ФИФА сама квалифицировала это обращение как апелляцию и сразу поставила бельгийскую сторону в условия, при которых ее фактически невозможно было оформить должным образом. Одновременно ФИФА продолжала не отвечать на законные запросы RBFA.

Кроме того, на координационном совещании перед матчем ФИФА убрала из презентации пункт об автоматических дисквалификациях игроков. Ранее этот вопрос поднимался на аналогичных встречах перед всеми четырьмя предыдущими матчами. RBFA устно и письменно попросила объяснить причины такого изменения, но ответа снова не получила.