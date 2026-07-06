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Бельгия заявила о нарушениях ФИФА при рассмотрении дела Балогуна

сегодня, 17:44
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 03:00 Не начался

По данным инсайдера Бена Джейкобса, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что ФИФА нарушила процедуру рассмотрения дела нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

О решении ФИФА снять автоматическую дисквалификацию с Балогуна RBFA узнала из публикаций в СМИ. После этого бельгийская федерация обратилась в ФИФА с просьбой передать копию решения, объяснить, каким образом оно было принято, и обозначить позицию организации по действующим правилам.

В ответ ФИФА не предоставила ни документов, ни разъяснений. Вместо этого организация сообщила RBFA, что считает направленное письмо апелляцией, что по делу уже назначен судья, а у бельгийской стороны остается всего несколько часов для завершения процедуры.

При этом правила ФИФА предусматривают, что апелляция может рассматриваться только после того, как заявителю направлено мотивированное решение. RBFA запрашивала именно объяснения, однако ФИФА сама квалифицировала это обращение как апелляцию и сразу поставила бельгийскую сторону в условия, при которых ее фактически невозможно было оформить должным образом. Одновременно ФИФА продолжала не отвечать на законные запросы RBFA.

Кроме того, на координационном совещании перед матчем ФИФА убрала из презентации пункт об автоматических дисквалификациях игроков. Ранее этот вопрос поднимался на аналогичных встречах перед всеми четырьмя предыдущими матчами. RBFA устно и письменно попросила объяснить причины такого изменения, но ответа снова не получила.

К настоящему моменту RBFA так и не располагает ни текстом решения, ни какими-либо объяснениями ФИФА. В такой ситуации у нас не остается другого выхода, кроме как оспорить право игрока принять участие в предстоящей встрече. Независимо от результата матча RBFA крайне разочарована развитием событий и намерена в ближайшие часы, дни и месяцы добиваться защиты базовых принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола в целом.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 18:30
Какое же позорище, "куды мир котицца"..
Два дегенерата творят что хотят, и всем пофиг.
Одна бельгийская федерация пытается вяло сопротивляться, потому что касается это именно её, другие же просто пялятся на события и ждут..

Лет 10 назад, будучи в Португалии, оказался в компании, как говорится, друзей друзей. И наслушался там забавных настроений: есть люди- и их число в Европе постепенно растёт- которые всё чаще вспоминают рыцарей-тамплиеров и на полном серьёзе хотят возрождения Ордена.

Не в том, конечно, позднем виде, когда многие в Ордене уже разложились от бабла, власти и влияния, а имея ввиду ранних, с Гуго де Пейном и другими крутыми чуваками, учреждавшими Орден..
Виктор Федеёв
Виктор Федеёв
сегодня в 18:28
А толку с того, что заявила? К этому всё шло. Не шитьём так катанием. Можно смело заказывать билеты до Брюсселя.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 18:12
А сила на стороне США (Трампа).
112910415
112910415
сегодня в 18:00
правда на стороне Бельгии, однозначно !
Палыч82
Палыч82
сегодня в 17:58
Великий (комбинатор) миротворец и не такое может!)
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 17:55
Решение примут только после матча... Печально.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:47
остается одно.
на поле доказать, что Бельгия сильней США ))
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