США пригрозили ФИФА обращением в CAS из-за удаления Балогуна

сегодня, 18:02

По данным источника, Федерация футбола США добилась приостановки дисквалификации нападающего после давления на ФИФА .

Процесс возглавили генеральный директор USSF Джей Ти Бэтсон и главный операционный директор Дэн Хелфрич.

К делу подключились юристы федерации и Белого дома. По информации источника, президент США Дональд Трамп связался с главой ФИФА Джанни Инфантино, после чего дело передали независимой комиссии.