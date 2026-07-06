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США пригрозили ФИФА обращением в CAS из-за удаления Балогуна

сегодня, 18:02
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 03:00 Не начался

По данным источника, Федерация футбола США добилась приостановки дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна после давления на ФИФА.

Процесс возглавили генеральный директор USSF Джей Ти Бэтсон и главный операционный директор Дэн Хелфрич.

К делу подключились юристы федерации и Белого дома. По информации источника, президент США Дональд Трамп связался с главой ФИФА Джанни Инфантино, после чего дело передали независимой комиссии.

The New York Post утверждает, что ФИФА хотела избежать разбирательства в CAS, к которому американская сторона была готова.

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Old16
Old16
сегодня в 18:42
Фу как стрёмно
Гость
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