США пригрозили ФИФА обращением в CAS из-за удаления Балогуна

По данным источника, Федерация футбола США добилась приостановки дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна после давления на ФИФА.
Процесс возглавили генеральный директор USSF Джей Ти Бэтсон и главный операционный директор Дэн Хелфрич.
К делу подключились юристы федерации и Белого дома. По информации источника, президент США Дональд Трамп связался с главой ФИФА Джанни Инфантино, после чего дело передали независимой комиссии.
The New York Post утверждает, что ФИФА хотела избежать разбирательства в CAS, к которому американская сторона была готова.