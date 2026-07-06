Трамп подтвердил разговор с Инфантино по делу Балогуна

Президент США подтвердил, что разговаривал с главой ФИФА после удаления нападающего национальной команды на ЧМ -2026.

Да, я разговаривал с Джанни. Я очень уважаю его. Он проводит самый успешный чемпионат мира в истории. Я видел эпизод с удалением Балогуна. Я люблю спорт, сам был неплохим спортсменом и хорошо понимаю, что происходит в игре. На мой взгляд, там не было фола. Даже нарушения не было. Два футболиста бежали на высокой скорости и столкнулись.

Все обсуждали красную карточку так, будто это обычная вещь. А я, честно говоря, даже не понимал, что она означает. Когда мне объяснили, я сказал: "Вы серьезно?” Получается, арбитр может просто махнуть рукой и решить: "Ваш лучший игрок не сыграет в следующем матче”. Я подумал: "Ничего себе полномочия. Это ужасно”.

Решение судьи вызывает вопросы. Если изучить его прошлое, там можно найти моменты, которые заставляют задуматься. Не хочу развивать эту тему, чтобы не создавать лишних споров, но ситуация выглядела очень подозрительно. Арбитр принял решение, которое никто не понял, даже соперник. Они, кажется, сами подумали: "Нам повезло”.

Считаю, такая дисквалификация стала бы серьезным пятном на турнире. Я не могу указывать Инфантино, что ему делать. Насколько понимаю, решение принимал не он, а комиссия. И, на мой взгляд, это было правильное решение.