Советник председателя правления «Зенита» высказался об игре футболистов «сине-бело-голубых» и после поражения Бразилии от Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ -2026.

Выступление сборной Бразилии в матче с Норвегией не могло не разочаровать. Норвежцы больше владели мячом и контролировали игру, показывая лучшие образцы бразильского футбола. Хотя, если бы Бразилия реализовала пенальти в начале встречи, Эндрик забил бы после блестящего паса Винисиуса и не было бы пары суперспасений норвежского вратаря, итог мог бы быть другим. Но, как говорится, если бы да кабы, то во рту росли грибы.

Дуглас Сантос был одним из трёх лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своём фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов. В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости.