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Медведев: «Сантос был одним из лучших, Энрике не дали проявить себя»

сегодня, 19:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияЗавершен

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев высказался об игре футболистов «сине-бело-голубых» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике после поражения Бразилии от Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Выступление сборной Бразилии в матче с Норвегией не могло не разочаровать. Норвежцы больше владели мячом и контролировали игру, показывая лучшие образцы бразильского футбола. Хотя, если бы Бразилия реализовала пенальти в начале встречи, Эндрик забил бы после блестящего паса Винисиуса и не было бы пары суперспасений норвежского вратаря, итог мог бы быть другим. Но, как говорится, если бы да кабы, то во рту росли грибы.

Дуглас Сантос был одним из трёх лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своём фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов. В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 20:19
Облажались энрики сантосы)....
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 19:57
Давно заметил, у тебя, все Великие Тренеры- все плохие- Гвардиола, Анчелотти. Кто следующий?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:44
Анчелотти... Неужели этот тренер останется у руля сборной Бразилии?
rj7j4qnr2t6f
rj7j4qnr2t6f
сегодня в 19:42
Медведев: Сборная Зенита под руководством Семака выступила бы за Бразилию лучше...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:28
Конечно кулик всегда свое болото хвалит. Но Сантос был далеко не лучшим. А Энрике один раз вышел и тренер понял, что пешеходный футбол Семака в сборной не нужен.
ms33xt6eb57s
ms33xt6eb57s
сегодня в 19:24
Теперь Карло во всём обвинять будут
Гость
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