Инфантино заявил, что не влиял на решение по Балогуну

По информации инсайдера Бена Джейкобса, президент ФИФА подтвердил, что президент США звонил ему по поводу ситуации с нападающим сборной США .

Я видел реакцию общественности на решение независимого дисциплинарного комитета ФИФА по делу Фоларина Балогуна и хочу еще раз напомнить о базовом принципе работы организации.

Судебные органы ФИФА являются независимыми. Они действуют самостоятельно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения, исходя из действующих правил и фактов конкретного дела. Эта независимость крайне важна для доверия к футболу и сохранения честности игры. Ее необходимо уважать всегда.

Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, связанные с чемпионатом мира. Дональд Трамп действительно звонил мне по этой ситуации, как мне звонят и главы государств, чиновники, представители футбольного сообщества и бизнеса из разных стран по самым разным темам. Во время разговора я объяснил, что дело находится на рассмотрении независимых судебных органов ФИФА , а решение будет принято компетентными структурами в установленном порядке. Именно так устроена система ФИФА , и я намерен всегда придерживаться этого принципа.