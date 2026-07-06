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Инфантино заявил, что не влиял на решение по Балогуну

сегодня, 20:23
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 03:00 Не начался

По информации инсайдера Бена Джейкобса, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что президент США Дональд Трамп звонил ему по поводу ситуации с нападающим сборной США Фоларином Балогуном.

Я видел реакцию общественности на решение независимого дисциплинарного комитета ФИФА по делу Фоларина Балогуна и хочу еще раз напомнить о базовом принципе работы организации.

Судебные органы ФИФА являются независимыми. Они действуют самостоятельно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения, исходя из действующих правил и фактов конкретного дела. Эта независимость крайне важна для доверия к футболу и сохранения честности игры. Ее необходимо уважать всегда.

Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, связанные с чемпионатом мира. Дональд Трамп действительно звонил мне по этой ситуации, как мне звонят и главы государств, чиновники, представители футбольного сообщества и бизнеса из разных стран по самым разным темам. Во время разговора я объяснил, что дело находится на рассмотрении независимых судебных органов ФИФА, а решение будет принято компетентными структурами в установленном порядке. Именно так устроена система ФИФА, и я намерен всегда придерживаться этого принципа.

Я знакомлюсь с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА после их публикации. Иногда они меня удивляют, иногда я с ними согласен, иногда — нет. Но я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Личное отношение к тому или иному вердикту не должно иметь значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона — это то, что защищает честность наших турниров и доверие к ФИФА.

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