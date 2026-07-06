Британский депутат попросил ФИФА отложить дисквалификацию Куансы

сегодня, 21:23

Британский депутат от Лейбористской партии Ноа Лоу обратился к президенту ФИФА с просьбой приостановить дисквалификацию защитника сборной Англии .

Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/8 финала ЧМ -2026 против Мексики (3:2) за подкат против Хесуса Гальярдо. Решение было принято главным арбитром Алирезой Фагани после вмешательства VAR .