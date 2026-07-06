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Британский депутат попросил ФИФА отложить дисквалификацию Куансы

сегодня, 21:23
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 3Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Британский депутат от Лейбористской партии Ноа Лоу обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой приостановить дисквалификацию защитника сборной Англии Жарелла Куансы.

Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (3:2) за подкат против Хесуса Гальярдо. Решение было принято главным арбитром Алирезой Фагани после вмешательства VAR.

В письме Лоу признал справедливость удаления, но попросил отложить наказание до конца турнира. Депутат сослался на дело нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которому ФИФА ранее заменила автоматическую дисквалификацию на условный срок после звонков Дональда Трампа Джанни Инфантино.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 22:22
А что лейборист прав, причём безо всякой задней мысли, английское право- оно же прецедентное, так что логика депутата понятна и разумна.

Вот пусть теперь в ФИФА выкручиваются..))
Capral
Capral ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 21:57
Логично. Тоже, так подумал)))
Vadik
Vadik
сегодня в 21:52
О, началось))) Ожидаемо. А давайте просто кубок американцам, ещё до матча с Бельгией отдадим, а потом оставшиеся сборные просто поиграют в футбол... Кто для рейтинга, кто в своё удовольствие)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:52
Британский депутат не туда обратился.. надо было на прямую прямо к трампу он бы все порешал...)))...а так мартышкин труд ...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:46, ред.
Хороший перформанс на самом деле - другим сборным можно по разным поводам присоединяться - ПРИОСТАНОВИТЬ реализованный ПЕНАЛЬТИ или штрафной - вполне......Ящик Пандоры открыт
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 21:39
Ждём
48cdf64277gb
48cdf64277gb
сегодня в 21:27
Теперь все в праве обжаловать дисквалификацию после Балогуна
Гость
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