Британский депутат попросил ФИФА отложить дисквалификацию Куансы

Британский депутат от Лейбористской партии Ноа Лоу обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой приостановить дисквалификацию защитника сборной Англии Жарелла Куансы.
Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (3:2) за подкат против Хесуса Гальярдо. Решение было принято главным арбитром Алирезой Фагани после вмешательства VAR.
В письме Лоу признал справедливость удаления, но попросил отложить наказание до конца турнира. Депутат сослался на дело нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которому ФИФА ранее заменила автоматическую дисквалификацию на условный срок после звонков Дональда Трампа Джанни Инфантино.
Вот пусть теперь в ФИФА выкручиваются..))