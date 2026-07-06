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Сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе после вылета сборной с ЧМ

сегодня, 21:48

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья резко высказалась о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе после поражения сборной Парагвая от Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1). После игры политик опубликовала серию постов в соцсетях.

Колонизированный камерунец, который упорно притворяется французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда. Они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности.

Также Амарилья заявила, что многие могли бы упрекнуть сборную Парагвая только в том, что никто из игроков не дал Мбаппе пощечину после матча.

Единственное, в чем многие упрекнули бы сборную Парагвая, — это то, что никто не дал ему пощечину публично после матча. И это несмотря на то, что я не любительница футбола.

Кроме того, политик допустила расистские высказывания в адрес французского форварда и написала, что вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль должен был показать Мбаппе неприличный жест.

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