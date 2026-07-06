«Аль-Наср» объявил о расставании с Брозовичем

«Аль-Наср» объявил об уходе полузащитника Марцело Брозовича.
33-летний хорват покинул саудовский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта.
Брозович выступал за «Аль-Наср» с лета 2023 года после перехода из «Интера».
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