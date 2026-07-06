Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

«Аль-Наср» объявил о расставании с Брозовичем

сегодня, 21:54

«Аль-Наср» объявил об уходе полузащитника Марцело Брозовича.

33-летний хорват покинул саудовский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта.

Брозович выступал за «Аль-Наср» с лета 2023 года после перехода из «Интера».

Подписывайся в ВК
Все новости
МЮ может снизить зарплату Рэшфорда
Вчера, 17:53
ОфициальноМарез покинул «Аль-Ахли»
Вчера, 11:25
Слухи«Реал» возобновит переговоры по новому контракту с Винисиусом
04 июля
Карпукас хочет остаться в «Локомотиве»
04 июля
Тренер Японии ещё не принял решения о своём будущем
02 июля
Официально«Сочи» продлил контракт с Литвиновым
02 июля
Все комментарии
z446frefgef7
z446frefgef7
сегодня в 22:28
Заработал.... теперь можно и отдыхать....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 