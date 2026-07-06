Мбаппе отреагировал на слова сенатора Парагвая

Капитан сборной Франции выступил с заявлением после высказываний сенатора Парагвая Селесты Амарильи.

Мадам Селеста Амарилья, вы отвратительная женщина, недостойная занимаемой должности. Вы не представляете Парагвай — страну, которая на протяжении всего турнира показывала страсть, достоинство и честь.

Из-за вашего невежества и открытого расизма весь мир уже почти забыл путь и исторические усилия ваших футболистов на этом чемпионате мира. Их выступление оказалось в тени некомпетентной женщины, которая создает своей стране худший возможный имидж.

Я никогда не позволю таким людям, как вы, свободно распространять ненависть и расизм по всему миру.