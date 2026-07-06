Хорватия подала жалобу на судейство после матча с Португалией

|Португалия2 : 1Хорватия
|Завершен
Хорватский футбольный союз (HNS) направил жалобу в ФИФА на судейство в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).
По информации RTL Danas, хорватская сторона недовольна работой бригады норвежского арбитра Эспена Эскаса. Основные претензии связаны с пенальти на 68-й минуте, который реализовал Криштиану Роналду, и отменой гола Хорватии в компенсированное время.
В HNS считают, что спорные решения, в том числе после вмешательства VAR, повлияли на итоговый результат матча.