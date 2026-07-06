Хорватия подала жалобу на судейство после матча с Португалией

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Хорватский футбольный союз (HNS) направил жалобу в ФИФА на судейство в матче 1/16 финала ЧМ -2026 против Португалии (1:2).

По информации RTL Danas, хорватская сторона недовольна работой бригады норвежского арбитра . Основные претензии связаны с пенальти на 68-й минуте, который реализовал Криштиану Роналду, и отменой гола Хорватии в компенсированное время.