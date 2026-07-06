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Хорватия подала жалобу на судейство после матча с Португалией

сегодня, 22:28
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Хорватский футбольный союз (HNS) направил жалобу в ФИФА на судейство в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

По информации RTL Danas, хорватская сторона недовольна работой бригады норвежского арбитра Эспена Эскаса. Основные претензии связаны с пенальти на 68-й минуте, который реализовал Криштиану Роналду, и отменой гола Хорватии в компенсированное время.

В HNS считают, что спорные решения, в том числе после вмешательства VAR, повлияли на итоговый результат матча.

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Перевод с net.hr Фото: Mike Stewart/AP
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Все комментарии
arzamas
arzamas
сегодня в 22:45
В ответ ФИФА показала хорватам мяч для проведения полуфинала и финала ЧМ. А если кто не доволен прокурор покажет арбуз.)
dzjraevfy8g5
dzjraevfy8g5
сегодня в 22:31
Имеют право на жалобу... хотя результат никто не отменит...
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