Колосков допустил импичмент Инфантино из-за дела Балогуна

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА допустил, что глава организации может быть отправлен в отставку через процедуру импичмента из-за ситуации с допуском нападающего сборной США .

Инфантино никогда не покинет свой пост добровольно, он всеми силами за него цепляется и уже заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах. Но есть все основания для импичмента. Его действия прямо нарушают уставные принципы ФИФА — Инфантино позволил себе вмешательство политики в спортивные вопросы, послушался Трампа. УЕФА занял очень жёсткую позицию позицию, но этого мало. Если большое количество федераций поддержит, импичмент возможен.