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Колосков допустил импичмент Инфантино из-за дела Балогуна

вчера, 23:17

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков допустил, что глава организации Джанни Инфантино может быть отправлен в отставку через процедуру импичмента из-за ситуации с допуском нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Инфантино никогда не покинет свой пост добровольно, он всеми силами за него цепляется и уже заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах. Но есть все основания для импичмента. Его действия прямо нарушают уставные принципы ФИФА — Инфантино позволил себе вмешательство политики в спортивные вопросы, послушался Трампа. УЕФА занял очень жёсткую позицию позицию, но этого мало. Если большое количество федераций поддержит, импичмент возможен.

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348wjx3qvd3v
вчера в 23:31
Джанни сам себя подставил, теперь отгребать будет
Гость
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