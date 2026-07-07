Испания вырвала победу у Португалии и вышла в 1/4 финала ЧМ

|Португалия0 : 1Испания
|Завершен
Сборная Португалии проиграла команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (0:1).
На 90+1-й минуте Микель Мерино забил единственный гол в матче.
В 1/4 финала чемпионата мира Испания встретится с победителем пары США — Бельгия.
Команда Ямаля вырвала победу пускай даже он и не отличился в этой игре, и взяли реванш у Португалии за финал лиги Нации........ и вышли в 1/4......я думал что матч дойдет до серии пенальти но во время замены сделали гол........
PS У Месси титул ЧМ есть у Роналду опять кукиш........))))))))))
Несколько раз он пытался убежать, но так и не получил паса на ход. Удивительно просто всё это.
И большие вопросы к этим фломастерам паса.
Сказать что это легкая прогулка для Испании была нельзя. Но и португезы могли быть креативнее. Счет по игре. Обидно просто, что весьма беспомощно выглядели красные весь матч. Ведь могут лучше и даже обязаны
Испания имела небольшое преимущество, гол назревал и хорошо, что добили в основное время.
помню, когда шли матчи группового этапа, многие вели подсчет голов
игроками Реала и Барселоны...
а правильно будет - сколько игроков этих команд вылетели и вернутся домой.
Испанцы заслуженно идут дальше.
Португальцы были слабее. В принципе справедливо все.
Абсолютно заслуженно!
Главное, что ещё 30 мин смотреть не пришлось. Спать уже пора.
Всем доброй ночи!!