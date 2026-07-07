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Испания вырвала победу у Португалии и вышла в 1/4 финала ЧМ

сегодня, 00:01
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Сборная Португалии проиграла команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (0:1).

На 90+1-й минуте Микель Мерино забил единственный гол в матче.

В 1/4 финала чемпионата мира Испания встретится с победителем пары США — Бельгия.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 00:13
Прощай Португалия прощай Роналду)))))))) мне не жалко адьеус мучачес......чую очередную статью Моргану и куча негатива со стороны сестер Рона в адрес всей команды и тренера Мартинеса........... но Роналду как всегда бесполезен на поле, нету пенальти нету и гола.........только мешался под ногами у партнеров.

Команда Ямаля вырвала победу пускай даже он и не отличился в этой игре, и взяли реванш у Португалии за финал лиги Нации........ и вышли в 1/4......я думал что матч дойдет до серии пенальти но во время замены сделали гол........

PS У Месси титул ЧМ есть у Роналду опять кукиш........))))))))))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:12
Тоже хотел , чтобы в основное время Испанцы забили, а то спать хотелось.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:12
Комментатор верно подметил, что имея таких распасовщиков как Бернардо Силва и Бруно Фернандеш, они не могут ни одного норм паса за матч на Роналду отдать.
Несколько раз он пытался убежать, но так и не получил паса на ход. Удивительно просто всё это.
И большие вопросы к этим фломастерам паса.

Сказать что это легкая прогулка для Испании была нельзя. Но и португезы могли быть креативнее. Счет по игре. Обидно просто, что весьма беспомощно выглядели красные весь матч. Ведь могут лучше и даже обязаны
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:10
До свидания, хейтеры!!! Сегодня не вышло.
Испания имела небольшое преимущество, гол назревал и хорошо, что добили в основное время.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:10
Прощальный матч Роналду, жалко уходит эпоха.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:10
Эх, Роналду, Роналду, дал бы уже дорогу молодым.
Krypton777
Krypton777
сегодня в 00:10
Закономерно. Португалия был неизобретательная и примитивна на этом ЧМ. Избиение дырявого Узбекистана вряд ли можно считать показателем. Мартинес в ситуации с Роналду поставил себя в положение цугцванга, где каждое следующее действие ухудшает положение: либо играешь весь матч с якорем впереди, либо скандал.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:09
Португалия, играя в десятером, без желания и настроения, в принципе не должна была проходить дальше. Ни Витинья, ни Бруну, не горели желанием креативить. Сначала Рон на пенсию, потом игра, такой их девиз
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
за весь ЧМ Испания пока еще не пропустила)))
помню, когда шли матчи группового этапа, многие вели подсчет голов
игроками Реала и Барселоны...
а правильно будет - сколько игроков этих команд вылетели и вернутся домой.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:09
Это лучший матч португальцев на этом ЧМ, без шуток. Против сильного соперника хорошо оборонялись, даже создавали моменты. Но не хватило класса в полузащите и в нападении.

Испанцы заслуженно идут дальше.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:08
Не являюсь болельщиком испанской сборной,но рад их победе,просто потому,что это месть за сборную Хорватии,которая была не слабее португалов,но их Роналду вытянули в 1/8, ну и прощай Криш.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:07
Ну с физруком и Роном у Португал мало что получилось бы на чм
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 00:06
Когда «I'm back» произошел не в игру с Узбекистаном
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:06
Надо было раньше играть а не в концовке . А Испанцы всегда в конце на зубах вырывали победу
azkan
azkan
сегодня в 00:06
С заслуженной победой сб Испании!
Португальцы были слабее. В принципе справедливо все.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 00:06, ред.
У богатого была лишь одна возможность взять этот ЧМ - засунуть поглубже свое эго, уметь сидеть на лавке, и не отсвечивать собой любимым. Еще до матча было понятно, что если он выйдет в старте - будет до свидос. Так и случилось. Ну и минимальная победа испашек за счет позднего гола тоже читалась.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 00:05
Чудес не произошло как говорится
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 00:05
Как в шахматы играли. Белые начинают и выигрывают.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 00:04
Очень жаль! Болел всегда за Испанию, но хотел чтоб прошла Португалия дальше
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:03
Не быть Рону великим не быть без чм
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:03
С победой сборную Испании ,!!!
Абсолютно заслуженно!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02, ред.
Испашки были чуть лучше наверно, с победой!! Разыграли хорошо голешник!)
Главное, что ещё 30 мин смотреть не пришлось. Спать уже пора.
Всем доброй ночи!!
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