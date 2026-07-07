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Госсекретарь США: «Бельгия должна хотеть сыграть с Балогуном»

сегодня, 00:52
СШАЛоготип футбольный клуб США-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия03:00 Не начался

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался о ситуации с нападающим сборной США Фоларином Балогуном перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Это было неудачное судейское решение. Там даже не нужно было смотреть замедленный повтор — правильное решение надо было принимать сразу, в реальном времени. Думаю, пересмотр дисквалификации был справедливым. И если ты Бельгия, зачем тебе выходить и побеждать в матче, если потом все будут говорить, что это неполноценная победа, потому что лучший нападающий соперника не играл? Когда выходишь на поле, ты должен хотеть, чтобы против тебя был сильнейший состав соперника.

Ранее ФИФА заменила автоматическую дисквалификацию Балогуна за красную карточку в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) на условный срок.

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