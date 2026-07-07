Госсекретарь США: «Бельгия должна хотеть сыграть с Балогуном»

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался о ситуации с нападающим сборной США перед матчем 1/8 финала ЧМ -2026 против Бельгии.

Это было неудачное судейское решение. Там даже не нужно было смотреть замедленный повтор — правильное решение надо было принимать сразу, в реальном времени. Думаю, пересмотр дисквалификации был справедливым. И если ты Бельгия, зачем тебе выходить и побеждать в матче, если потом все будут говорить, что это неполноценная победа, потому что лучший нападающий соперника не играл? Когда выходишь на поле, ты должен хотеть, чтобы против тебя был сильнейший состав соперника.