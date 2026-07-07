Бельгия крупно обыграла США в матче ЧМ-2026

сегодня, 08:07

Сборная США потерпела поражение от команды Бельгии в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (1:4).

На 9-й минуте бельгийцы вышли вперёд — мяч забил Шарль де Кетеларе. На 31-й Малик Тилльман сравнял счёт. На 33-й де Кетеларе сделал дубль. На 57-й бельгийская команда увеличила преимущество усилиями Ханса Ванакена. Ещё один гол провёл Ромелу Лукаку на 90+3-й.

Бельгия в следующем раунде сыграет с Испанией.