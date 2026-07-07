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Бельгия крупно обыграла США в матче ЧМ-2026

сегодня, 08:07
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Сборная США потерпела поражение от команды Бельгии в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года (1:4).

На 9-й минуте бельгийцы вышли вперёд — мяч забил Шарль де Кетеларе. На 31-й Малик Тилльман сравнял счёт. На 33-й де Кетеларе сделал дубль. На 57-й бельгийская команда увеличила преимущество усилиями Ханса Ванакена. Ещё один гол провёл Ромелу Лукаку на 90+3-й.

Бельгия в следующем раунде сыграет с Испанией.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:15
Бельгия решила поиграть? Я думал они мертвые.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 08:12
Нельзя просто так взять и обыграть США на их земле. За это техническое поражение предусмотрено.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:12
Боялся, что Бельгия, которая не так сильно играла на этом ЧМ проиграет США.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 08:11
Дедушка Дональд скорее всего аннулирует результат.
А бельгийцы красавцы, на фоне этого сюра и скандала просто вышли и переехали америкосов по всем фронтам, красавцы!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:11
Наказали США за богохульство (Балогунство).)))
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