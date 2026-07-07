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Де ла Фуэнте объяснил выход Мерино в концовке

сегодня, 08:36
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победного матча с командой Португалии в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира-2026 (1:0) высказался о важности игроков, выходящих на замену.

Единственным голом в прошедшей игре отметился полузащитник Микель Мерино на 90+1-й минуте. Он появился на поле на 85-й, заменив Даниэля Ольмо.

Важную роль играют те, кто выходит на замену. Я сказал Мерино, что нам нужно играть как всегда. Его задача — поддерживать полузащиту и нападающих. С его помощью мы рассчитывали придать команде необходимый ритм и энергию. Вклад игроков, вышедших на замену, был блестящим, но это и неудивительно, ведь у нас в составе 26 футболистов очень высокого уровня.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:50
Испания - Бельгия хороший 1/4 финал будет.
nhbq6fphpw2n
nhbq6fphpw2n
сегодня в 08:41
Вот игрок и получил звание героя, спасибо тренеру.
Гость
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