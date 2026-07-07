Де ла Фуэнте объяснил выход Мерино в концовке

Главный тренер сборной Испании после победного матча с командой Португалии в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира-2026 (1:0) высказался о важности игроков, выходящих на замену.

Единственным голом в прошедшей игре отметился полузащитник на 90+1-й минуте. Он появился на поле на 85-й, заменив .

Важную роль играют те, кто выходит на замену. Я сказал Мерино, что нам нужно играть как всегда. Его задача — поддерживать полузащиту и нападающих. С его помощью мы рассчитывали придать команде необходимый ритм и энергию. Вклад игроков, вышедших на замену, был блестящим, но это и неудивительно, ведь у нас в составе 26 футболистов очень высокого уровня.