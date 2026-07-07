Тренер Португалии считает, что игра с Испанией была равной

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал матч 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с командой Испании (0:1).

Португальский народ может гордиться этой командой и этими игроками. Действительно очень жаль. Мы также попали в перекладину. Думаю, заслужили перевести игру в дополнительное время. Хорошо оборонялись. Играли против одного из фаворитов чемпионата мира. Возможно, нам просто немного не хватило удачи. Удача сегодня была не на нашей стороне, но игра прошла в равной борьбе.