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Тренер Португалии считает, что игра с Испанией была равной

сегодня, 08:48
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал матч 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой Испании (0:1).

Португальский народ может гордиться этой командой и этими игроками. Действительно очень жаль. Мы также попали в перекладину. Думаю, заслужили перевести игру в дополнительное время. Хорошо оборонялись. Играли против одного из фаворитов чемпионата мира. Возможно, нам просто немного не хватило удачи. Удача сегодня была не на нашей стороне, но игра прошла в равной борьбе.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:21
Перевес все таки был на стороне Испании.
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p8sz74rsq429
p8sz74rsq429
сегодня в 08:52
Счет на табло... остальное все просто слова....
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