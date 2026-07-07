Мартинес покидает пост главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии покидает свою должность после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

В 1/8 финала плей-офф португальцы уступили испанцам (0:1). На послематчевой пресс-конференции специалист сообщил:

Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и думаю, что без победы нет смысла продолжать. У руководства и президента теперь есть возможность выбрать нового тренера... мой контракт заканчивается сегодня. Больше нечего сказать.

Да, это моя последняя игра за национальную команду. Я очень горжусь… Меня приняли как обычного португальца, очень тепло. Это было приятно, поводом для гордости и ответственностью.