Мартинес покидает пост главного тренера сборной Португалии

|Португалия0 : 1Испания
|Завершен
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покидает свою должность после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.
В 1/8 финала плей-офф португальцы уступили испанцам (0:1). На послематчевой пресс-конференции специалист сообщил:
Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и думаю, что без победы нет смысла продолжать. У руководства и президента теперь есть возможность выбрать нового тренера... мой контракт заканчивается сегодня. Больше нечего сказать.
Да, это моя последняя игра за национальную команду. Я очень горжусь… Меня приняли как обычного португальца, очень тепло. Это было приятно, поводом для гордости и ответственностью.
Испанец возглавлял сборную с января 2023 года.