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Мартинес покидает пост главного тренера сборной Португалии

сегодня, 09:00
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покидает свою должность после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

В 1/8 финала плей-офф португальцы уступили испанцам (0:1). На послематчевой пресс-конференции специалист сообщил:

Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и думаю, что без победы нет смысла продолжать. У руководства и президента теперь есть возможность выбрать нового тренера... мой контракт заканчивается сегодня. Больше нечего сказать.

Да, это моя последняя игра за национальную команду. Я очень горжусь… Меня приняли как обычного португальца, очень тепло. Это было приятно, поводом для гордости и ответственностью.

Испанец возглавлял сборную с января 2023 года.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:36, ред.
Хороший тренер и сборная крепкая, но не повезло, что в 1/8 ЧМ Португалии достался такой сильный и серьёзный соперник как Испания. Впрочем, если бы у Португалии был свой Холланд, португальцы вполне возможно могли бы пройти Испанию. Но Роналду - не Холланд и конечно не Месси.)
112910415
112910415
сегодня в 09:28
аплодисменты тренеру ... старался, как мог !
mphuZ
mphuZ
сегодня в 09:26
А не поспешное ли решение? Если Роналду действительно уйдёт из сборной, то появится потрясающая возможность построить команду без лишнего давления.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:15
Золотое поколение Бельгии и последнее слово Роналду спустил в унитаз, и без совести горд
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:13
Достойный поступок человека...
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