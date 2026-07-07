Роналду: «Ухожу с чистой совестью»

сегодня, 09:20

Нападающий и капитан сборной Португалии высказался о вылете команды в 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 от Испании (0:1).

Ранее 41-летний футболист объявил об уходе из сборной после турнира в США , Мексике и Канаде. В интервью SportTV после игры он сказал:

Я в порядке, грустно покидать чемпионат мира таким образом. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, сделал всё возможное и ухожу с чистой совестью. Такова жизнь футболиста. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем, и нам нужно продолжать двигаться вперёд. Дело в том, что это был мой последний чемпионат мира, и теперь у меня будет время побыть с семьёй, чтобы не принимать решений под влиянием эмоций. [Завтра] проснусь с чистой совестью. Я выиграл три титула для Португалии [один чемпионат Европы и два в Лиге наций УЕФА ]. До Криштиану Португалия никогда не выигрывала никаких титулов. Поэтому ухожу с чистой совестью. Я сделал всё, что мог. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается.

Форвард впервые сыграл в финальной части чемпионата мира в 2006 году в Германии, забив свой первый гол на турнире в ворота Ирана и помог сборной Португалии выйти в полуфинал впервые за 40 лет. Затем он играл и забивал как минимум один мяч на ЧМ в ЮАР в 2010 году, Бразилии в 2014-м, России в 2018-м и Катаре в 2022-м.

На ЧМ -2026 в игре второго тура группового этапа с Узбекистаном (5:0) он стал первым игроком, забившим гол на шести финальных турнирах чемпионата мира.