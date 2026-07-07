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Роналду: «Ухожу с чистой совестью»

сегодня, 09:20
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете команды в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 от Испании (0:1).

Ранее 41-летний футболист объявил об уходе из сборной после турнира в США, Мексике и Канаде. В интервью SportTV после игры он сказал:

Я в порядке, грустно покидать чемпионат мира таким образом. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, сделал всё возможное и ухожу с чистой совестью.

Такова жизнь футболиста. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем, и нам нужно продолжать двигаться вперёд. Дело в том, что это был мой последний чемпионат мира, и теперь у меня будет время побыть с семьёй, чтобы не принимать решений под влиянием эмоций.

[Завтра] проснусь с чистой совестью. Я выиграл три титула для Португалии [один чемпионат Европы и два в Лиге наций УЕФА]. До Криштиану Португалия никогда не выигрывала никаких титулов. Поэтому ухожу с чистой совестью. Я сделал всё, что мог. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается.

Форвард впервые сыграл в финальной части чемпионата мира в 2006 году в Германии, забив свой первый гол на турнире в ворота Ирана и помог сборной Португалии выйти в полуфинал впервые за 40 лет. Затем он играл и забивал как минимум один мяч на ЧМ в ЮАР в 2010 году, Бразилии в 2014-м, России в 2018-м и Катаре в 2022-м.

На ЧМ-2026 в игре второго тура группового этапа с Узбекистаном (5:0) он стал первым игроком, забившим гол на шести финальных турнирах чемпионата мира.

В общей сложности Роналду провёл 27 матчей на мировых первенствах и занимает второе место в истории турнира по количеству игр. На его счету 11 голов в финальных стадиях ЧМ.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:00
Нет, парень, с чистой совестью надо было просто не приезжать на ЧМ. А так, ты уходишь, как человек- мешавший своей команде играть и занимавший чужое место. А говорить сейчас красивые слова- это формальность, и твой уход, точно не сделает его лучше... Меня невозможно обвинить в антипатии к Роналду, но, что есть, то есть.
Даже такой Творец на футбольном поле как Витинья, не знал, что ему делать и кого искать в штрафной соперника...
Когда М.Магомаев решил уйти со сцены, он сказал: "Ухожу сейчас, потому что не хочу услышать потом, себе в спину- он покидает сцену, потому что голос от него уходит..."
salleeh
salleeh ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:59
Так и есть, могли, но принципиально игнорировали Роналду. У них главная задача была, чтобы не забил Криштиану, а там гори оно синим пламенем. Не нужно быть гением футбола, чтобы понять, португальцы вылетели из-за своих хитросплетений против игрока под номером 7. В будущем за сборную Португалии будут болеть только португальцы и то не все. Полмира болели за сборную Португалии только из-за Криштиану Роналду!
memphis
memphis
сегодня в 09:58
То есть не команда выиграла 3 титула, а нарцисс? И например до него тот же Фигу никто?
RoyalMadrid
RoyalMadrid ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:56
Я никак не понял мотив креативных и молодых португальских садовников! А анголец Рафа Леао вообще нагло игнорировал деда.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:52
Вот будет подстава, если Португалия следующий ЧМ выиграет)
Николай 1
Николай 1
сегодня в 09:42, ред.
"Я выиграл три титула для Португалии [один чемпионат Европы и два в Лиге наций УЕФА]."
А где же в это время Португалия была?
Отдыхай уже, лет через 5-7 дедушкой станешь. Здоровья и принятия окружающего мира. Он сможет существовать и без футболиста Роналдо.
Многие будут помнить тебя. Веха в футболе, безусловно, хоть и кривоватая.
112910415
112910415
сегодня в 09:26
спасибо за всё, Мастер !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:24, ред.
К Роналду никаких вопросов нет, ни один хейтер носа не подточит. Сколько он вчера ждал вертикальных пасов, которыми я в фифе всегда всех разрывал, нажымая на клавишу Е. Просто кинь его в проход, как Мерино.
Роналду своим присутствием добавлял лоска этому сражению.
Но Бернарду, Бруну, Витя, Невеш не собирались за флаг рвать как Форлан или Снейдер в 10том, как Мюллер и Димария в 14том
Гость
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