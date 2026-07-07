Роналду: «Ухожу с чистой совестью»

|Португалия0 : 1Испания
|Завершен
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете команды в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 от Испании (0:1).
Ранее 41-летний футболист объявил об уходе из сборной после турнира в США, Мексике и Канаде. В интервью SportTV после игры он сказал:
Я в порядке, грустно покидать чемпионат мира таким образом. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, сделал всё возможное и ухожу с чистой совестью.
Такова жизнь футболиста. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем, и нам нужно продолжать двигаться вперёд. Дело в том, что это был мой последний чемпионат мира, и теперь у меня будет время побыть с семьёй, чтобы не принимать решений под влиянием эмоций.
[Завтра] проснусь с чистой совестью. Я выиграл три титула для Португалии [один чемпионат Европы и два в Лиге наций УЕФА]. До Криштиану Португалия никогда не выигрывала никаких титулов. Поэтому ухожу с чистой совестью. Я сделал всё, что мог. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается.
Форвард впервые сыграл в финальной части чемпионата мира в 2006 году в Германии, забив свой первый гол на турнире в ворота Ирана и помог сборной Португалии выйти в полуфинал впервые за 40 лет. Затем он играл и забивал как минимум один мяч на ЧМ в ЮАР в 2010 году, Бразилии в 2014-м, России в 2018-м и Катаре в 2022-м.
На ЧМ-2026 в игре второго тура группового этапа с Узбекистаном (5:0) он стал первым игроком, забившим гол на шести финальных турнирах чемпионата мира.
В общей сложности Роналду провёл 27 матчей на мировых первенствах и занимает второе место в истории турнира по количеству игр. На его счету 11 голов в финальных стадиях ЧМ.
Даже такой Творец на футбольном поле как Витинья, не знал, что ему делать и кого искать в штрафной соперника...
Когда М.Магомаев решил уйти со сцены, он сказал: "Ухожу сейчас, потому что не хочу услышать потом, себе в спину- он покидает сцену, потому что голос от него уходит..."
А где же в это время Португалия была?
Отдыхай уже, лет через 5-7 дедушкой станешь. Здоровья и принятия окружающего мира. Он сможет существовать и без футболиста Роналдо.
Многие будут помнить тебя. Веха в футболе, безусловно, хоть и кривоватая.
Роналду своим присутствием добавлял лоска этому сражению.
Но Бернарду, Бруну, Витя, Невеш не собирались за флаг рвать как Форлан или Снейдер в 10том, как Мюллер и Димария в 14том