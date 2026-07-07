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Фернандеш о матче с Испанией: «Были не на своём лучшем уровне»

сегодня, 09:34
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о поражении от Испании в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (0:1).

Конечно, нам грустно. Мы приехали сюда с одной целью: выиграть турнир. К сожалению, были не на своём лучшем уровне. Думаю, в первом тайме мы играли лучше, но во втором допустили ту же ошибку, слишком низко обороняясь и отдав мяч сопернику. Когда такое происходит, рано или поздно пропускаешь гол. Поздравляю Испанию, у них сильная команда, но я думаю, что если бы мы продолжили делать то, что делали в первом тайме, то могли бы добиться лучшего результата.

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salleeh
salleeh
сегодня в 09:38
Главному саботажнику – грустно… Пусть эта грусть витает над сборной Португалии, пока нынешний состав будет играть за неё… Рон не в счет…
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