Фернандеш о матче с Испанией: «Были не на своём лучшем уровне»

Полузащитник сборной Португалии высказался о поражении от Испании в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 (0:1).

Конечно, нам грустно. Мы приехали сюда с одной целью: выиграть турнир. К сожалению, были не на своём лучшем уровне. Думаю, в первом тайме мы играли лучше, но во втором допустили ту же ошибку, слишком низко обороняясь и отдав мяч сопернику. Когда такое происходит, рано или поздно пропускаешь гол. Поздравляю Испанию, у них сильная команда, но я думаю, что если бы мы продолжили делать то, что делали в первом тайме, то могли бы добиться лучшего результата.