Роналду — рекордсмен ЧМ по ударам без шансов для партнёров

сегодня, 10:38

Нападающий сборной Португалии 17 раз пробил по воротам на чемпионате мира-2026, при этом не сделал ни одной передачи под удар на протяжении всего турнира.

По данным Opta, этот показатель является рекордным для ЧМ (статистика ведётся с 1966 года).

На счету футболиста три гола на нынешнем мировом первенстве (дубль Узбекистану на групповом этапе и один забитый мяч в игре с Хорватией в 1/16 финала плей-офф). Португалия завершила турнир, вылетев от Испании в 1/8, уступив 0:1. Для Роналду этот чемпионат мира стал последним в игровой карьере.