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Роналду — рекордсмен ЧМ по ударам без шансов для партнёров

сегодня, 10:38
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду 17 раз пробил по воротам на чемпионате мира-2026, при этом не сделал ни одной передачи под удар на протяжении всего турнира.

По данным Opta, этот показатель является рекордным для ЧМ (статистика ведётся с 1966 года).

На счету футболиста три гола на нынешнем мировом первенстве (дубль Узбекистану на групповом этапе и один забитый мяч в игре с Хорватией в 1/16 финала плей-офф). Португалия завершила турнир, вылетев от Испании в 1/8, уступив 0:1. Для Роналду этот чемпионат мира стал последним в игровой карьере.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:30
Какие только рекорды не придумали на этом чм выход на поле Месси и Роналду рекорд
lazzioll
lazzioll ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 11:12
да вчера видели. Бруно Фернандеш такое чувство что вообще не хотел быть на этом ЧМ. ему и АПЛ хватило. Кривое недоразумение Силва Бернарду вышел и восемь косяков подряд просто запорол. кривое недоразумение Леау, ну тут впрочем как обычно. Кривое ну вы поняли Феликс. Невеш трохи бегал и вратарь вот и вся сборная без Рона. играют в именитых клубах но в сборной отключаются. это типа сборной РФ, только те и в клубах не включаются))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 11:09
КР7 уже пожалел, что поехал на этот ЧМ.
и тогда говорили все, смотрите, какая сборная бессильная без Роналду))
выходят игроки и не знают, кому пасовать...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:08
кто это придумывает то все, специальные отделы на зарплате наверное есть - удары без шансов для партнеров....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:05
)))
обычно удары без шансов для вратаря соперников.
но здесь Роналду всех переплюнул. и добавил, что проиграла команда.
сам он только выигрывает.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:04
Посмотрим что такое Португалия без Роналду )
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 11:00
Только такие рекорды и остается ставить)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:53
Болтать можно все что угодно.
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