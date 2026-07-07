Роналду — рекордсмен ЧМ по ударам без шансов для партнёров

|Португалия0 : 1Испания
|Завершен
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду 17 раз пробил по воротам на чемпионате мира-2026, при этом не сделал ни одной передачи под удар на протяжении всего турнира.
По данным Opta, этот показатель является рекордным для ЧМ (статистика ведётся с 1966 года).
На счету футболиста три гола на нынешнем мировом первенстве (дубль Узбекистану на групповом этапе и один забитый мяч в игре с Хорватией в 1/16 финала плей-офф). Португалия завершила турнир, вылетев от Испании в 1/8, уступив 0:1. Для Роналду этот чемпионат мира стал последним в игровой карьере.
и тогда говорили все, смотрите, какая сборная бессильная без Роналду))
выходят игроки и не знают, кому пасовать...
обычно удары без шансов для вратаря соперников.
но здесь Роналду всех переплюнул. и добавил, что проиграла команда.
сам он только выигрывает.