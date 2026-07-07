Почеттино: «Поздравляем Бельгию, они были лучше нас»

Главный тренер сборной США в интервью Fox Sports прокомментировал поражение от команды Бельгии в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 (1:4).

С самого начала было действительно тяжело. Мы поздравляем Бельгию, они были лучше нас. Но это был не наш день.

Это не оправдание. Мы не показали того, что обычно показываем, и такова реальность.

Нам нужно учиться, необходимо проанализировать игру и понять, почему мы не подошли к ней так же, как к остальным на этом чемпионате мира. Сегодня не наш день. Не та игра, которую мы обычно демонстрируем.