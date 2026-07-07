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Почеттино: «Поздравляем Бельгию, они были лучше нас»

сегодня, 10:52
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино в интервью Fox Sports прокомментировал поражение от команды Бельгии в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:4).

С самого начала было действительно тяжело. Мы поздравляем Бельгию, они были лучше нас. Но это был не наш день.

Это не оправдание. Мы не показали того, что обычно показываем, и такова реальность.

Нам нужно учиться, необходимо проанализировать игру и понять, почему мы не подошли к ней так же, как к остальным на этом чемпионате мира. Сегодня не наш день. Не та игра, которую мы обычно демонстрируем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:26
бельгийцы просто сильнее !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:18
Если бы Не расширили кол во команд на чм США из группы не вышла бы
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 11:05
для бельгийцев этот матч был самым лёгким на чемпионате. Они весь матч искали Балагуна,но так и не нашли.Таким образом американцы поставили для соперника невыполнимую задачу.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:03
Отсосала США)
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