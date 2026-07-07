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Балогун думает, что ситуация с ним может создать ему трудности

сегодня, 11:35
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался об отмене его красной карточки.

Игрок был удалён в поединке с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (2:0) и должен был пропустить встречу с Бельгией в следующем раунде, однако Международная федерация футбола отложила дисквалификацию футболиста. Решение позволило форварду сыграть с бельгийцами, однако матч завершился победой европейской команды со счётом 4:1.

Я принял решение, когда мне показали красную карточку. Затем принял решение, когда разрешили выйти на поле. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Я просто поздравил Бельгию. Как и в случае с красной карточкой, нужно было правильно отреагировать.

Руди Гарсия [главный тренер сборной Бельгии — прим.] сказал, что надеется, что эта ситуация не затмит мой фантастический чемпионат мира. Он просто хотел подбодрить меня и помочь сохранить позитивный настрой. Гордиться тем, чего я смог добиться на этом турнире.

Чувство разочарования очень трудно выразить словами. Думаю, лично для меня ситуация, в которой я оказался, тоже создаст свои трудности.

Поэтому для меня важно собраться с мыслями, и потом, в подходящее время, я уверен, что смогу высказаться на эту тему.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:45, ред.
"О, сколько нам открытий чудных"... ЧМ однако подарил...
И Балагун - игрок из "штатов", и Инфантино, Трампа друг...)
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 12:37
Тут все решает только один человек
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:30
Да может Балагун и сам не рад был этой отмене КК…тем более с этой всей справедливой шумихой.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:28
За всю историю футбола не отменяли красную карточку если да же она показана ошибачно. Трамп там все порешал. Инфантино упал в глазах многих его кресло пошатнуло окончательно, президент фифа в своем сфере ничего не решает . А говорили спорт без политики Чинуши подсуетились и быстро отменили красную карточку.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:11
Этот Балогун "прославился" на пустом месте, о нём узнал даже президент США, правда, не понял, что это за игра и что натворил этот Балогун. Зато теперь, когда большой руководитель будет совать свой нос в спортивные дела, к "Эффекту Долиной" появился ещё "Эффект Балогуна".
watc3kyvzb8y
watc3kyvzb8y
сегодня в 12:03
Игрок то не причем, это Трамп открыл ящик Пандоры
112910415
112910415
сегодня в 11:53
влип в историю по недоразумению ...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:50
Совесть мучает. Знает что шипами по ногам бил. Теперь долго будет сниться по ночам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:47, ред.
Сам то он не виноват . Большие дятьки все за него порешали...)
urytos
urytos
сегодня в 11:43
и правильно думает, получается зря за него трамп вписался, Бельгия просто на голову выше пиндосов с их сильнейшим составом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:41
Пацан попал под каток Истории.
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