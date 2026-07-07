Балогун думает, что ситуация с ним может создать ему трудности

Нападающий сборной США высказался об отмене его красной карточки.

Игрок был удалён в поединке с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (2:0) и должен был пропустить встречу с Бельгией в следующем раунде, однако Международная федерация футбола отложила дисквалификацию футболиста. Решение позволило форварду сыграть с бельгийцами, однако матч завершился победой европейской команды со счётом 4:1.

Я принял решение, когда мне показали красную карточку. Затем принял решение, когда разрешили выйти на поле. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Я просто поздравил Бельгию. Как и в случае с красной карточкой, нужно было правильно отреагировать.

Руди Гарсия [главный тренер сборной Бельгии — прим.] сказал, что надеется, что эта ситуация не затмит мой фантастический чемпионат мира. Он просто хотел подбодрить меня и помочь сохранить позитивный настрой. Гордиться тем, чего я смог добиться на этом турнире.

Чувство разочарования очень трудно выразить словами. Думаю, лично для меня ситуация, в которой я оказался, тоже создаст свои трудности.

Поэтому для меня важно собраться с мыслями, и потом, в подходящее время, я уверен, что смогу высказаться на эту тему.