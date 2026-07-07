Футболисты Бельгии станцевали в стиле Трампа

сегодня, 12:06

Игроки сборной Бельгии повторили танец, который часто исполняет президент США .

Это произошло после того, как был забит четвёртый гол в ворота американской команды в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 (4:1).

Когда нападающий Ромелу Лукаку отличился забитым мячом, футболисты собрались возле углового флажка и станцевали в стиле американского президента.

Песней YMCA группы Village People не единожды завершались митинги нынешнего главы Белого дома, который при этом нередко пританцовывал, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения стали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или набранные очки.