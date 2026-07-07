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Футболисты Бельгии станцевали в стиле Трампа

сегодня, 12:06
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Игроки сборной Бельгии повторили танец, который часто исполняет президент США Дональд Трамп.

Это произошло после того, как был забит четвёртый гол в ворота американской команды в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 (4:1).

Когда нападающий Ромелу Лукаку отличился забитым мячом, футболисты собрались возле углового флажка и станцевали в стиле американского президента.

Песней YMCA группы Village People не единожды завершались митинги нынешнего главы Белого дома, который при этом нередко пританцовывал, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения стали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или набранные очки.

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Все комментарии
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 12:39, ред.
Вполне своевременное решение бельгийцев - именно так как здесь пишут - ещё раз щёлкнуть по носу зарвавшемуся решале
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:25
Это плевок в лицо Трампу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:21
Эдакий способ тявканья на слона.
112910415
112910415
сегодня в 12:18
говорящий жест, скорее политического характера !
Pinto 3
Pinto 3
сегодня в 12:16
Я думаю, что тут дело не столько в том, что спортсмены таким образом празднуют победу, а в том, что бельгийцы утёрли нос трампу, вместе с корумпированным инфантишкой и продажным фифа.
Гость
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