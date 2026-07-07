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РПЛ объявила расписание первых 9 туров сезона 2026/27

сегодня, 12:11

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный календарь матчей на сезон 2026/27 с первого по девятый тур.

1-й тур

24 июля (пятница)

20:00 ЦСКА – «Балтика»

25 июля (суббота)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:15 «Акрон» – «Зенит»
18:30 «Факел» – «Динамо» (Махачкала)
20:45 «Спартак» – «Родина»

26 июля (воскресенье)

14:30 «Оренбург» – «Ростов»
17:00 «Локомотив» – «Ахмат»
19:30 «Рубин» – «Краснодар»

2-й тур

31 июля (пятница)

20:00 «Родина» – «Ростов»

1 августа (суббота)

14:00 «Акрон» – «Рубин»
16:15 ЦСКА – «Крылья Советов»
18:30 «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
20:45 «Балтика» – «Динамо»

2 августа (воскресенье)

16:00 «Оренбург» – «Зенит»
18:15 «Краснодар» – «Факел»
20:30 «Ахмат» – «Спартак»

3-й тур

8 августа (суббота)

15:30 «Крылья Советов» – «Балтика»
18:00 «Локомотив» – «Акрон»
20:30 «Ростов» – ЦСКА

9 августа (воскресенье)

14:30 «Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
17:00 «Зенит» – «Родина»
20:30 «Спартак» – «Краснодар»
20:30 «Рубин» – «Оренбург»

10 августа (понедельник)

19:30 «Факел» – «Ахмат»

4-й тур

14 августа (пятница)

17:00 «Оренбург» – «Локомотив»

15 августа (суббота)

14:00 «Родина» – «Акрон»
16:15 ЦСКА – «Факел»
18:30 «Ростов» – «Рубин»
20:45 «Краснодар» – «Ахмат»

16 августа (воскресенье)

14:30 «Зенит» – «Динамо»
17:00 «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Балтика» – «Спартак»

5-й тур

22 августа (суббота)

15:30 «Факел» – «Оренбург»
18:00 «Ахмат» – «Ростов»
20:30 ЦСКА – «Локомотив»

23 августа (воскресенье)

13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»
15:15 «Динамо» – «Родина»
17:30 «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
20:00 «Спартак» – «Зенит»

24 августа (понедельник)

20:30 «Балтика» – «Рубин»

6-й тур

28 августа (пятница)

18:00 «Акрон» – ЦСКА

29 августа (суббота)

15:00 «Факел» – «Зенит»
17:30 «Краснодар» – «Ростов»
20:00 «Локомотив» – «Динамо»
20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

30 августа (воскресенье)

15:00 «Родина» – «Балтика»
17:30 «Спартак» – «Оренбург»
20:00 «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

7-й тур

5 сентября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
16:30 «Зенит» – ЦСКА
19:00 «Ростов» – «Факел»

6 сентября (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Акрон»
16:15 «Динамо» (Махачкала) – «Родина»
18:30 «Динамо» – «Спартак»
20:45 «Балтика» – «Локомотив»

7 сентября (понедельник)

19:30 «Рубин» – «Ахмат»

8-й тур

11 сентября (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Родина»

12 сентября (суббота)

14:00 «Факел» – «Балтика»
16:15 «Зенит» – «Локомотив»
18:30 «Динамо» – «Оренбург»
20:45 ЦСКА – «Рубин»

13 сентября (воскресенье)

14:30 «Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
17:00 «Спартак» – «Ростов»
19:30 «Краснодар» – «Акрон»

9-й тур

16 сентября (среда)

18:30 «Спартак» – «Факел»
18:30 «Родина» – «Рубин»
20:45 «Балтика» – «Зенит»
20:45 «Локомотив» – «Крылья Советов»

17 сентября (четверг)

16:15 «Оренбург» – «Краснодар»
18:30 «Ростов» – «Динамо»
18:30 «Акрон» – «Ахмат»
20:45 «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

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Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:37
Ну что посмотрим родной футбол
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:33, ред.
Надеюсь, футбол клубов рпл не разочарует нас после ЧМ ))
112910415
112910415
сегодня в 12:21
вернёмся к родным осинам ...
Гость
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