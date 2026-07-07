Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЧемпионат мира 2026

Тренер Колумбии подтвердил, что Кордоба пропустит остаток ЧМ-2026

сегодня, 13:13
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария-:-Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбия23:00 Не начался

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба был вынужден досрочно завершить чемпионат мира 2026 года.

Футболист «Краснодара» получил травму левой ноги в матче 1/16 финала плей-офф с Ганой и покинул поле уже на 8-й минуте. На пресс-конференции перед игрой со Швейцарией главный тренер колумбийской команды Нестор Лоренцо о состоянии форварда сказал следующее:

У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные восстановились. Все чувствуют себя хорошо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хендерсон попал в больницу после празднования в матче с Мексикой
Вчера, 11:09
Джон Кордоба пропустит остаток ЧМ-2026
05 июля
Рафинья пропустит матч Бразилии с Норвегией на ЧМ-2026
03 июля
Родри пропустит начало клубного сезона из-за операции
29 июня
Нико Уильямс о травме: «История не закончена»
28 июня
ОфициальноУ Салаха выявили растяжение мышцы бедра
28 июня
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:33
Здоровья Джону!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:21, ред.
Ну и зачем он карты вскрыл ? Кто за язык тянул раньше времени ?
112910415
112910415
сегодня в 13:18
эх, сломали важного краснодарского парня !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 