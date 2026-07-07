Тренер Колумбии подтвердил, что Кордоба пропустит остаток ЧМ-2026

сегодня, 13:13

Нападающий сборной Колумбии был вынужден досрочно завершить чемпионат мира 2026 года.

Футболист «Краснодара» получил травму левой ноги в матче 1/16 финала плей-офф с Ганой и покинул поле уже на 8-й минуте. На пресс-конференции перед игрой со Швейцарией главный тренер колумбийской команды о состоянии форварда сказал следующее: