Рулевой Бельгии поговорил с Балогуном

сегодня, 13:51

Главный тренер сборной Бельгии в беседе с журналистами после матча 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с командой США (4:1) рассказал о разговоре с нападающим соперника .

Ранее Международная федерация футбола ( ФИФА ) приостановила действие красной карточки футболиста, которую он получил в игре предыдущего раунда с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, он смог сыграть с бельгийцами. Форвард вышел в стартовом составе, не отметившись результативными действиями.

Балогун подошёл поговорить со мной, мне это понравилось. Он не виноват. О чём я ему и сказал. Ценю, что он подошёл ко мне.

Специалист опроверг утверждение, что шумиха вокруг игрока послужила стимулом для его команды, добавив:

В этом не было необходимости (с точки зрения мотивации). Для нас действительно важен был наш игровой план. Мы хотели быть заметными. Сборная США динамична и полна энергии. Нам не нужен был Кевин [Де Брюйне], мы забивали голы.

Сам Балогун также после матча высказался: