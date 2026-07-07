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Рулевой Бельгии поговорил с Балогуном

сегодня, 13:51
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия в беседе с журналистами после матча 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой США (4:1) рассказал о разговоре с нападающим соперника Фоларином Балогуном.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки футболиста, которую он получил в игре предыдущего раунда с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, он смог сыграть с бельгийцами. Форвард вышел в стартовом составе, не отметившись результативными действиями.

Балогун подошёл поговорить со мной, мне это понравилось. Он не виноват. О чём я ему и сказал. Ценю, что он подошёл ко мне.

Специалист опроверг утверждение, что шумиха вокруг игрока послужила стимулом для его команды, добавив:

В этом не было необходимости (с точки зрения мотивации). Для нас действительно важен был наш игровой план. Мы хотели быть заметными. Сборная США динамична и полна энергии. Нам не нужен был Кевин [Де Брюйне], мы забивали голы.

Сам Балогун также после матча высказался:

Когда тебе показывают красную карточку, обычно по протоколу ты не играешь в следующем матче. Затем, когда такое решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому меня это не слишком удивило. Но как игрок, моя задача — просто выйти на поле и сосредоточиться на своей работе. И я разочарован тем, что мы не смогли выиграть сегодня.

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Все комментарии
knp273rdscv9
knp273rdscv9
сегодня в 14:04
Балогун тут не причём, тут Трамп по не знанию пятак вставил
112910415
112910415
сегодня в 14:03
после матча все успокоились ...
Гость
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