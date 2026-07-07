Рулевой Бельгии поговорил с Балогуном

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия в беседе с журналистами после матча 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой США (4:1) рассказал о разговоре с нападающим соперника Фоларином Балогуном.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки футболиста, которую он получил в игре предыдущего раунда с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, он смог сыграть с бельгийцами. Форвард вышел в стартовом составе, не отметившись результативными действиями.
Балогун подошёл поговорить со мной, мне это понравилось. Он не виноват. О чём я ему и сказал. Ценю, что он подошёл ко мне.
Специалист опроверг утверждение, что шумиха вокруг игрока послужила стимулом для его команды, добавив:
В этом не было необходимости (с точки зрения мотивации). Для нас действительно важен был наш игровой план. Мы хотели быть заметными. Сборная США динамична и полна энергии. Нам не нужен был Кевин [Де Брюйне], мы забивали голы.
Сам Балогун также после матча высказался:
Когда тебе показывают красную карточку, обычно по протоколу ты не играешь в следующем матче. Затем, когда такое решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому меня это не слишком удивило. Но как игрок, моя задача — просто выйти на поле и сосредоточиться на своей работе. И я разочарован тем, что мы не смогли выиграть сегодня.