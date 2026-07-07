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Эдуард Сперцян перешёл в «Аль-Ахли»

сегодня, 14:05

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал футболистом саудовского «Аль-Ахли».

Воспитанник южан провёл за первую команду в общей сложности 185 матчей, забив 58 голов и сделав 44 результативных передач и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

В сезоне 2024/25 хавбек выиграл первое чемпионство вместе с «Краснодаром».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:31
Сперцян правильное решение принял и видимо Галицкий отнёсся к нему тоже с пониманием. Если нет хороших предложений из Европы, так хоть в СА поиграет со многими известными звёздами мирового футбола. Он уже чемпион и перерос уровень РПЛ. Да и вообще, Сперцян итак "Краснодару большую пользу принёс.
И клуб хорошо на нём заработал, можно усилиться к следующему сезону. Все довольны.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:24
Очень жаль, что Сперцян по сути дела на пике карьеры завязал с футболом и повелся на деньги. Эта любовь видно пересилила любовь к футболу Жаль
bbw9ejkm63af
bbw9ejkm63af
сегодня в 14:17
Ну хоть клуб не кинул и не ушел задарма.
Capral
Capral
сегодня в 14:16
Потеря для Краснодара. Даже не представляю, кто может его заменить. Эдик ушел, Кордоба вышел из строя, неизвестно насколько. Страшно становится за команду. В начале сезона могут потерять драгоценные очки, в следствии всех неприятностей, а наверстать упущенное по ходу сезона будет сложно. Но главное, я не вижу, чтобы руководство клуба искало достойную замену Сперцяну, потому надеяться на Оздоева, всё равно, что мне- надеяться на молодость и здоровье.
Очень жаль, если такая самобытная и самая играющая команда в РПЛ (вместе со Спартаком)))), не составит конкуренцию остальным претендентам.
И всё равно- УДАЧИ Краснодару!!!!!!! Боритесь, быки и побеждайте!!!!!!!)))))))
112910415
112910415
сегодня в 14:14
а как нужен был Краснодару ...
BDA81
BDA81
сегодня в 14:12, ред.
Мда, футбол ничто , бабло всё. Походу заканчивает с футболом парень,если конечно через годик не свалит в Европу.
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