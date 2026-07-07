Эдуард Сперцян перешёл в «Аль-Ахли»

сегодня, 14:05

Полузащитник «Краснодара» стал футболистом саудовского «Аль-Ахли».

Воспитанник южан провёл за первую команду в общей сложности 185 матчей, забив 58 голов и сделав 44 результативных передач и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

В сезоне 2024/25 хавбек выиграл первое чемпионство вместе с «Краснодаром».