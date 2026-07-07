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Родри извинился за празднование перед Силвой

сегодня, 14:54
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Полузащитник сборной Испании Родри принёс извинения за своё празднование во время матча 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с Португалией (1:0).

На последних минутах игры, когда португальцы пытались сравнять счёт, нападающий Франсишку Консейсау сделал навес с левого фланга, нацелившись на Бернарду Силву. Новичок мадридского «Реала» выиграл борьбу, но после его удара головой мяч пролетел выше перекладины.

Затем футболист «Манчестер Сити» отпраздновал эту упущенную возможность перед своим бывшим одноклубником, что разозлило португальца. На пресс-конференции Родри высказался:

Я был неправ, празднуя, когда он промахнулся. Это моя вина. Я сразу же извинился.

Оба игрока выступали за английский клуб с 2019 по 2026 год.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:18
Не красиво, не по дружески. В такие моменты по сути и определяется нутро человека.
Гость
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