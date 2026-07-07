Родри извинился за празднование перед Силвой

сегодня, 14:54

Полузащитник сборной Испании принёс извинения за своё празднование во время матча 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с Португалией (1:0).

На последних минутах игры, когда португальцы пытались сравнять счёт, нападающий Франсишку Консейсау сделал навес с левого фланга, нацелившись на . Новичок мадридского «Реала» выиграл борьбу, но после его удара головой мяч пролетел выше перекладины.

Затем футболист «Манчестер Сити» отпраздновал эту упущенную возможность перед своим бывшим одноклубником, что разозлило португальца. На пресс-конференции Родри высказался:

Я был неправ, празднуя, когда он промахнулся. Это моя вина. Я сразу же извинился.

Оба игрока выступали за английский клуб с 2019 по 2026 год.