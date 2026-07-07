«Ювентус» объявил о новом назначении в руководстве

сегодня, 15:39

«Ювентус» назначил главным футбольным директором клуба.

В этой должности он будет подчиняться непосредственно генеральному директору Джованни Карневали, его задачей будет укрепление организационной структуры мужского отдела.

Специалист будет отвечать за руководство и развитие мужского спортивного направления, участвуя в формировании и реализации спортивных стратегий и проектов клуба, работая в тесном сотрудничестве со спортивным директором Марко Оттолини.

занял должность главного директора по клубным вопросам. Как отмечает клуб, это укрепит способность «Ювентуса» взаимодействовать, налаживать отношения и представлять свои интересы с ключевыми учреждениями, стратегическими заинтересованными сторонами и спортивными организациями в Италии и по всему миру.

Массара ранее работал в руководстве других итальянских топ-клубов — «Ромы» и «Милана».