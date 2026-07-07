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«Ювентус» объявил о новом назначении в руководстве

сегодня, 15:39

«Ювентус» назначил Фредерика Массару главным футбольным директором клуба.

В этой должности он будет подчиняться непосредственно генеральному директору Джованни Карневали, его задачей будет укрепление организационной структуры мужского отдела.

Специалист будет отвечать за руководство и развитие мужского спортивного направления, участвуя в формировании и реализации спортивных стратегий и проектов клуба, работая в тесном сотрудничестве со спортивным директором Марко Оттолини.

Джорджо Кьеллини занял должность главного директора по клубным вопросам. Как отмечает клуб, это укрепит способность «Ювентуса» взаимодействовать, налаживать отношения и представлять свои интересы с ключевыми учреждениями, стратегическими заинтересованными сторонами и спортивными организациями в Италии и по всему миру.

Массара ранее работал в руководстве других итальянских топ-клубов — «Ромы» и «Милана».

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Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:02
Давненько "Ювентус" не был чемпионом Италии. Последний раз этот именитый клуб завоёвывал чемпионство в Серии А в 2020 г. Видимо эти перемены в руководстве говорят о том, что в следующем сезоне "Старая сеньора" всерьёз намерена бороться за золотые медали, которые кстати сказать она завоёвывала в итальянском чемпионате рекордное количество раз (36).
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