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Махачкалинское «Динамо» уступило аргентинской «Химнасии»

сегодня, 15:58

Махачкалинское «Динамо» уступило аргентинскому клубу «Химнасия» в товарищеском матче (1:3). Игра прошла в Санкт-Петербурге.

В составе российской команды голом отметился Хуссем Мрезегуэ.

5 июля «Химнасия» сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

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сегодня в 16:05
Химнастия нам ещё не по зубам
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