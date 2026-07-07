Махачкалинское «Динамо» уступило аргентинской «Химнасии»

Махачкалинское «Динамо» уступило аргентинскому клубу «Химнасия» в товарищеском матче (1:3). Игра прошла в Санкт-Петербурге.
В составе российской команды голом отметился Хуссем Мрезегуэ.
5 июля «Химнасия» сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).
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