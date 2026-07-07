Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2026/2027

Ханданович покидает «Интер» после 14 лет в клубе

сегодня, 16:22

Экс-вратарь «Интера» и сборной Словении Самир Ханданович объявил об уходе из клуба.

В качестве игрока он выступал за миланцев с 2012 по 2013 год, а после этого занимал должность тренера молодёжной команды. На своей странице в социальной сети Ханданович написал:

Я никогда не любил рассказывать историю своего пути через цифры. Тем не менее, когда путь длинной в четырнадцать лет подходит к концу, невозможно не оглядеться назад и не поразмышлять о том, что он дал мне.

«Интер» для меня был гораздо большим, чем команда: это был мой дом и люди, которые оставили свой след на моём пути.

Важная глава заканчивается, но я уношу с собой воспоминания, уроки и благодарность.

С «чёрно-синими» Самир становился чемпионом Италии, по два паза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Интер  Ханданович Самир
Источник: matchtv.ru Фото: Соцсети Самира Хандановича
Официально«Аль-Наср» объявил о расставании с Брозовичем
Вчера, 21:54
МЮ может снизить зарплату Рэшфорда
05 июля
ОфициальноМарез покинул «Аль-Ахли»
05 июля
Слухи«Реал» возобновит переговоры по новому контракту с Винисиусом
04 июля
Карпукас хочет остаться в «Локомотиве»
04 июля
Тренер Японии ещё не принял решения о своём будущем
02 июля
Сортировать
Все комментарии
yah72b2gbzms
yah72b2gbzms
сегодня в 17:34
Достойно выступал... теперь можно и отдохнуть от футбола....
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:24
И куда дальше???
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:15
Хороший воротчик был и тренерский опыт с молодёжкой есть. Может решил уже основным тренером в каком-нибудь клубе поработать, или сборную Словении потренировать?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 17:10
не поклонник Интера, но Самир вызывает уважение своей преданностью клубу...толковый вратарь без лишних понтов и судя по всему неплохой человек
респект!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:57, ред.
часто про Лацио игроков тоже так читаешь - по 15 лет в клубе а титулов унылые суперкубки. Ханданович отличный кипер был. даже не знал что он еще и в структуре потом оставался думал ушел и все.
ошибки:
1.В качестве игрока он выступал за миланцев с 2012 по 2013 год

по 2023

2.по два паза выигрывал Кубок и Суперкубок


раза
Mangur
Mangur
сегодня в 16:36
Спасибо ль клуба и удачи в будущем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 