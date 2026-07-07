Ханданович покидает «Интер» после 14 лет в клубе

сегодня, 16:22

Экс-вратарь «Интера» и сборной Словении объявил об уходе из клуба.

В качестве игрока он выступал за миланцев с 2012 по 2013 год, а после этого занимал должность тренера молодёжной команды. На своей странице в социальной сети Ханданович написал:

Я никогда не любил рассказывать историю своего пути через цифры. Тем не менее, когда путь длинной в четырнадцать лет подходит к концу, невозможно не оглядеться назад и не поразмышлять о том, что он дал мне.

«Интер» для меня был гораздо большим, чем команда: это был мой дом и люди, которые оставили свой след на моём пути.

Важная глава заканчивается, но я уношу с собой воспоминания, уроки и благодарность.

С «чёрно-синими» Самир становился чемпионом Италии, по два паза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.