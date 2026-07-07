Инфантино: «Осуждаю расистские высказывания в адрес Мбаппе»

сегодня, 16:59

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) прокомментировал заявление сенатора Селесты Амарильи из Парагвая в адрес нападающего и капитана сборной Франции . Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Ранее Амарилья оскорбила игрока на расовой почве после матча сборных Франции и Парагвая (1:0) в 1/8 финала ЧМ -2026, в котором форвард забил единственный мяч. Позднее Федерация футбола Франции сообщила об обращении в прокуратуру, назвав её заявление неприемлемым.