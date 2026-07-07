Инфантино: «Осуждаю расистские высказывания в адрес Мбаппе»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал заявление сенатора Селесты Амарильи из Парагвая в адрес нападающего и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Ранее Амарилья оскорбила игрока на расовой почве после матча сборных Франции и Парагвая (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026, в котором форвард забил единственный мяч. Позднее Федерация футбола Франции сообщила об обращении в прокуратуру, назвав её заявление неприемлемым.
Я безоговорочно осуждаю расистские высказывания в адрес Килиана Мбаппе, сделанные сенатором из Парагвая Селесте Амарильей. Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе.