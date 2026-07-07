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Дюков высказался о приглашении Гвардиолы на пост тренера сборной России

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:08
нужно чувствовать все же разницу между трешем типа Батраков и СПерцян в ПСЖ (там есть все же процент вероятности, именно процент один) и вот такой вот херней. и не важно кто это там либо Дюков сам несет либо его спрашивает какой-то дегрот от журналистики))) когда пытаются вот таким путем поднять интерес к РФС и прочему просто позорят страну саму, даже не союз футбольный
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:01
Ага, приедет Пеп товарянки катать с островами, всю жизнь мечтал о таком!)
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