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Галактионов отреагировал на слухи о переходе Батракова в Европу

сегодня, 19:30

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алексей Батраков может перейти в европейский клуб.

Возможный уход Батракова в Европу? Мне об этом ничего не известно. Готов обсуждать конкретику. Если бы по Батракову было предложение от европейского топ-клуба, то это можно было бы комментировать. Но сегодня такого нет, а ориентироваться на слухи точно не стоит.

Батраков так же, как и другие футболисты, готовится к старту сезона. Он — лидер нашей команды, лучший игрок и один из лучших игроков РПЛ и национальной сборной России.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:06
Сомневаюсь, что Галактионов решает такие вопросы ...
nj2z8mdycghb
nj2z8mdycghb
сегодня в 19:39
Слухов будет много... хорошо что хотя бы сразу идет комментарий по ним.
Гость
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