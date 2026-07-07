Галактионов отреагировал на слухи о переходе Батракова в Европу

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что полузащитник может перейти в европейский клуб.

Возможный уход Батракова в Европу? Мне об этом ничего не известно. Готов обсуждать конкретику. Если бы по Батракову было предложение от европейского топ-клуба, то это можно было бы комментировать. Но сегодня такого нет, а ориентироваться на слухи точно не стоит.



Батраков так же, как и другие футболисты, готовится к старту сезона. Он — лидер нашей команды, лучший игрок и один из лучших игроков РПЛ и национальной сборной России.