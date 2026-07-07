Агент Луиса Чавеса отреагировал на слухи об уходе игрока из «Динамо»

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Америку».
Это слухи, Луис после отпуск вернется в Москву в расположение «Динамо».
Это слухи, Луис после отпуск вернется в Москву в расположение «Динамо».
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