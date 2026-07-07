Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

сегодня, 21:22

Аргентина обыграла Египет (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 15-й минуте Яссер Ибрагим вывел Египет вперёд. На 21-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. На 67-й минуте Мостафа Зико удвоил преимущество египтян. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Месси сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Энцо Фернандес принёс победу Аргентине.

В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.