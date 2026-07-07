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Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

сегодня, 21:22
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Аргентина обыграла Египет (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 15-й минуте Яссер Ибрагим вывел Египет вперёд. На 21-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. На 67-й минуте Мостафа Зико удвоил преимущество египтян. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Месси сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Энцо Фернандес принёс победу Аргентине.

В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

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05 июля
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:16
Все таки африканцы - наивные и веселые дети природы, африканские команды могут легко повести в два мяча, а потом также легко и беззаботно пропустить три мяча и проиграть. И самое интересное, что никто их за это не осудит, а даже будут хвалить в отличие от еще раньше вылетевших из турнира сборных Германии и Голландии.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 22:16
Франция - Марокко только в финале) Дальше Колумбия - Швейцария.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:14
Вопросов нет , атака у аргов в концовке была мощная. но защита ужасная , контратаки полностью провалили. Что дальше?..
Кабо-Верде двойку отгрузил , Египет тройку( одну не засчитали)
Дальше, кто там у них по сетке, Франция-Марокко кажется?
Французы жаждут мести, да и Марокко разнесет это решето в защите. Чем выше , тем больнее падать . Если не соберутся, не видать им даже полуфинала
Agamaga005
Agamaga005 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 22:14
Уже 20 раз разобрали этот эпизод с Салахом. Был чистый отбор мяча первым касанием, а сам он уже падал носом, когда защитник попал ему в ногу.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 22:13
А возможно, даже рыдает...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 22:13
Месси гений... Не забил пеналь, отдал голевой пас, сам забил.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Krypton777 (раскрыть)
сегодня в 22:10
А когда Колумбия успела стать ТОП сборной?))
Например в 2018 вылете на первой стадии плей офф. А на ЧМ 2022 и вовсе не попали.
Крепкая сборная, но никак не назвать ТОПовой. По моему у них даже нет ни одного игрока в ТОП клубе Европы, как у той же Бразилии, Аргентины, Уругвая.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Вот такое отношение и недооценка ведёт к таким последствиям. Германия, Нидерланды уже дома с такими же мыслями.
Кабо-Верде на удивление хорошо себя показала. Они никому не проиграли в группе.
Но к Аргентине больше внимания и разговоров, но забываете, что французы тоже не сыграли с топами.
Один лишь Парагвай.
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Пусть решает Скалони.. Он лучше знает внутреннюю кухню.. Но с Лисандро сегодня ошибся..
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:07
Где то плачет Роналду
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:07
Кошмарный день для египтян.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:04
Болел за Египет, поэтому, возможно, буду предвзят... Команда Салаха мне понравилась больше, своей командной игрой. Но у Аргентины 🇦🇷 своё слово вновь сказал Месси. Да, он стал играть гораздо медленнее... В таком случае к соперникам Аргентины возникает вопрос: "Почему нельзя было попробовать применить персональную опеку и лишить мяча главную звезду чемпионов мира?". Есть вопросы к ВАР — был повод рассмотреть возможное нарушение против Салаха в штрафной Аргентины, на предмет назначения пенальти в самом конце матча. Мне кажется, что пенальти был.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Ну в любом случае они ведь не полулюбительская Кабо-Верде же 😁 которая умудрилась наклепать чемпионам 2 гола и вывести игру в 2 доп.тайма
Agamaga005
Agamaga005 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 22:04
А что ты раньше не сказал? Они ждали совета рабочего.
Groboyd
Groboyd ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 22:03, ред.
Кто мешал Колумбию обыграть и занять первое место, получив более лёгкую сетку.
Проблема Португалии, что Рон так и не стал мудрым. У него как были амбиции личные выше командных так и остались. Ему не важен успех Португалии без него, ему надо быть в центре этого успеха.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:03
Мне кажется Колумбия накажет Аргов за такой футбол. А вот Швейцарцы уже не те .
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 22:01
Свежие должны играть. Может думает сыгранности нет с основными... Но он точно должен быть на поле.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:01
Сильная сборная не простила бы Аргов за такой футбол. У них времени не хватило бы отыграться с 0-2.
Nenash
Nenash ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 21:59, ред.
А кто мешал португалам занимать первое место в группе??.. Конго??.. Или это неудобно вспоминать и озвучивать?. Дядя, ты не на того напал.. Привет балласту.. Он уже дома?.. Хе.. 🤣
Krypton777
Krypton777
сегодня в 21:59
Как-то так.
Krypton777
Krypton777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:58
А Колумбия не топ-сборная?
DXTK
DXTK
сегодня в 21:58
Месси Месси как же он велик...........Аргентина вырвала победу молодцы, Кабо Верде и Египет попили не мало крови......но они сплотились в очередной раз и вырвали победу.....

Не бось когда было 0-2 в пользу Египта Роналду улыбался, после того как Месси сравнял а затем и вырвали победу 3-2, плакал на плече у Моргана, как и все хейтеры Месси............

.

PS Девиз Аргентины - один за всех и все за одного...........браво!!!
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:56
Я тоже про Симеоне подумал.. Но, видать, папа не в обиде.. Радовался.. 😄
KAY_717
KAY_717
сегодня в 21:55
Напомаженый уехал к верблюдам а Месси заберет второй титул. Убогий конец нарцисса
Groboyd
Groboyd ответ Юрка Раванели (раскрыть)
сегодня в 21:51
А может это наоборот падение уровня топ сборных.
Знатог
Знатог
сегодня в 21:51
Сначала аргентинцы играли низом, возили мяч вокруг да около штрафной. Пытались пробиться низом по центру. А я им говорил: подавайте верхом! И побольше. Какая то передача пройдёт. Ближе к концу они меня поняли и начали кидать верхом. Так все 3 гола и забили.
Хотя... при 0:2 я уж думал всё, старичок не тянет, еле гуляет по полю.
А старичок к концу наоборот, прибавил...
Месси не стар, Месси СУПЕРСТАР!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:50
Это так кажется. Франция с Парагваем встал, еле прошли 1:0. А до них были Ирак, Швеция, Норвегия без лидеров. Ну прям топы))
Bombon
Bombon ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 21:50
О чем я и говорю. Я еще на групповом этапе заметил, что египтяне очень слабо играют у своих ворот на втором этаже. С Бельгией они в штаны навалили как только Лукаку вышел. И с другими не лучше играли. И ведь не скажешь, что у них какие-то физически слабые защитники.
Юрка Раванели
Юрка Раванели ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:50
Уровень соперников конкретно на этом ЧМ очень высок
Норги прошли Бразилов например ,КБ не проиграли испанцам ,Конго португальцам и т.д
Удивить могут любые ,а совсем слабые уже давно поехали домой.
KAY_717
KAY_717 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 21:50
Тут все просто . Он гений
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