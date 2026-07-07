Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Аргентина обыграла Египет (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
На 15-й минуте Яссер Ибрагим вывел Египет вперёд. На 21-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. На 67-й минуте Мостафа Зико удвоил преимущество египтян. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Месси сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Энцо Фернандес принёс победу Аргентине.
В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.
Мало того, что едва не влипли в прошлый раз с КБ, так сегодня вообще довели дело практически до безнадёги.
И только потом у них что-то начало получаться.
Они что, богом поцелованные?)
В истории мундиалей, хоть и редко, но происходили случаи чудесных камбеков в плей-офф, при которых в основное время не только ликвидировался дефицит в 2 мяча, но и добывалась победа.
Знаю только три таких случая (если ошибаюсь. поправьте) -
Англия-66: Португалия-КНДР 5:3 после 0:3;
Швейцария-54: ФРГ-Венгрия 3:2 после 0:2;
Россия-08: Бельгия-Япония 3:2 после 0:2.
Но во всех трёх случаях счёт менялся быстрее- португалы ещё до перерыва свели проблему к минимуму (2:3 после 0:3), а немцы, пустив две банки к 8', уже к 18' сравняли, а победную забили в конце матча.
Бельгийцы же начали сравнивать ещё в середине второго тайма.
А тут у нас Египет вёл 2:0 к 80' и дал возможность сопернику выиграть.
Кажется, в истории мундиалей подобного ещё не было..
Прям баловни судьбы, аргентинцы эти, иначе и не не скажешь.
Да ещё Месси опять пенальти не забил..
Вот тоже парадокс- человек, который за свою карьеру забил сотни мячей со штрафных и просто ударов с игры со средней дистанции ~20 м, так и не научился толком забивать пенальти ))
Ну что ж, поздравляем аргов и ждём развития событий..
До 75 минуты смотрел и не понимал, что творится вообще.
Когда показали, как Симеоне уходит куда-то в ложе, хотелось выключить телевизор и тоже уйти.
Но решил досмотреть и очень даже не зря.
Многие, возможно, будут считать, что матч скандальный. Но по моему просмотру и мнению, никаких ошибок не было от судьи.
Очень понравилось, как Египет ведя в счете 2:0 пытались всячески удержать счет и тянули время, но когда счет стал 3:2 начали возмущаться, что Аргентина начала делать тоже самое.
Как Египет выпрашивал пенальти в конце, очень смешно) И как возле бровки Лаутаро (если не ошибаюсь) издевался над Египтом в конце матча, с мячом, финтил, никому не отдавая и ничего не делая. Некрасиво он сделал? Думаю да. Заслужил ли Египет такое поведение от Аргентины в конце? Также думаю да.
Реализация конечно у Аргентины очень была плохая. У Египта же наоборот, получалось практически все. Вратарь Египта просто красавец, сделал все что мог.
Аргентине удачи, но дальше вылетят от Колумбии (думаю они пройдут в 1/4) с такой реализацией.
Всех с победой! Месси надо тренировать пенальти!