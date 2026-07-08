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Холанд хочет перейти в «Реал»

сегодня, 00:20

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может перебраться в «Реал».

Мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием норвежца летом 2027 года. При этом сам футболист выражает интерес к переходу в стан «сливочных».

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:57
Пеп виноват. Он линяет, Сити и посыпался...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:43
До 2027 года есть время подзагореть посильнее!))
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