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Энцо Фернандес не стал отвечать на вопрос о своём будущем

сегодня, 00:44

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес ответил на вопрос, собирается ли он покинуть лондонский клуб этим летом.

Я сейчас не думаю о своем будущем. Я здесь, живу этим невероятным моментом для меня, и после чемпионата мира посмотрим, что произойдёт.

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Mangur
Mangur
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