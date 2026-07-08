Энцо Фернандес не стал отвечать на вопрос о своём будущем

Полузащитник «Челси» ответил на вопрос, собирается ли он покинуть лондонский клуб этим летом.

Я сейчас не думаю о своем будущем. Я здесь, живу этим невероятным моментом для меня, и после чемпионата мира посмотрим, что произойдёт.