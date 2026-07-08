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Швейцария по пенальти выиграла у Колумбии и вышла в четвертьфинал ЧМ

сегодня, 08:13
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария0 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился после серии пенальти

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026.

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти лучше оказались швейцарцы — 4:3. У колумбийцев свой попытки не смогли реализовать Давинсон Санчес и Кучо, а в составе победителей — Мануэль Аканджи.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Аргентиной.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 08:46, ред.
Тоска зелёная, особенно 1-й тайм. Полнейшее отсутствие конструктивна в действиях команд, статичный футбол, позиционная возня и минимум опасных моментов. По-существу, вся игра команд заканчивалась на подступах к штрафной соперника.

У Швейцарии некого выделить, все сыграли на среднем уровне. Команда, как обычно действовала технично, в невысоком темпе, медленно переходя центр поля. Колумбийцы больше пытались обострять на своем правом фланге, потому что на левом, как обычно, и в Баварии и в сборной, индивидуальной игрой злоупотреблял Диас, не замечая партнёров...

Второй тайм и особенно дополнительное время, команды провели энергичнее и острее. Швейцарцы слегка подсели физически, чем незамедлительно воспользовались, более крепкие и прессингуюшие колумбийцы. У ворот Швейцарии стали появляться моменты...

Однако, в целом, рисунок игры мало изменился, и команды дотянули, неинтересный и скучный матч до после матчевых пенальти, в которых удачливее оказались швейцарцы. Я болел за Швейцарию и рад победе этой команды. Но, как мне кажется, у этой сборной мало шансов на успех. Ни в одной линии у команды нет лидера. Очень средний состав.

Техничная, лёгкая команда, исповедующая комбинационный футбол, но с таким футболом чемпионом не становятся. Да, и вряд ли, сами швейцарцы мечтают об этом. А пока, команду с победой и выходом в 1/4, что уже является успехом!!!!!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:43
Признаюсь, в этой паре топил за Колумбию, но увы, послематчевая серия пенальти это всегда лотерея....и тут удачливее были Швейцарцы.
По игре скажу так, южноамериканцы были лучше, играли с огоньком, задором но реализовать свои моменты не смогли, а вот европейцы больше думали о том, как не пропустить, при этом играли жестко и грязновато, как по мне, Джаку вполне могли удалить за грубый фол, но судьи решили иначе....значит удалят в следующем матче, против Аргентинцев так играть не позволят)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:26
Колумбийцы не аргентинцы, не интересны инфатини. Им не подарят левые пенки, не отменят голы соперника и самим не дадут грязно забить
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:23
Посоветовал бы Швейцарии сразу приготовить жалобу на судейство
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:18
Колумбийцев жаль, но надо было активно играть в основное время.
Гость
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