Швейцария по пенальти выиграла у Колумбии и вышла в четвертьфинал ЧМ

сегодня, 08:13

Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026.

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти лучше оказались швейцарцы — 4:3. У колумбийцев свой попытки не смогли реализовать Давинсон Санчес и Кучо, а в составе победителей — Мануэль Аканджи.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Аргентиной.