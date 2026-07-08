Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира-2026

сегодня, 08:24

Завершились все матчи 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

По их итогам определились все пары следующего раунда:

Франция — Марокко

Испания — Бельгия

Норвегия — Англия

Аргентина — Швейцария.

Матчи пройдут с 9 по 12 июля.