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Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира-2026

сегодня, 08:24

Завершились все матчи 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

По их итогам определились все пары следующего раунда:

Франция — Марокко

Испания — Бельгия

Норвегия — Англия

Аргентина — Швейцария.

Матчи пройдут с 9 по 12 июля.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:57, ред.
Тогда бы наша сборная доминировала бы ! Как минимум евро точно бы взяли )))
cska1948
cska1948 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 08:50
А если из всех команд убрать футболистов, имеющих африканские корни, то и смотреть не на кого будет.
d86knhf32nwy
d86knhf32nwy
сегодня в 08:38
Испания — Бельгия и Норвегия — Англия-матчи которые хочется посмотреть,а остальные две пары-будут договорные!!!

















Испания — Бельгия и
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:33, ред.
Как не крути афро-европейские команды доминируют )
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