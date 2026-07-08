Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира-2026

Завершились все матчи 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
По их итогам определились все пары следующего раунда:
Франция — Марокко
Испания — Бельгия
Норвегия — Англия
Аргентина — Швейцария.
Матчи пройдут с 9 по 12 июля.
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Испания — Бельгия и