Тренер Египта: «Это был явно подстроенный матч»

сегодня, 09:07

Главный тренер сборной Египта эмоционально высказался о матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (2:3).

Египтяне выигрывали по ходу второго тайма 2:0, но действующие чемпионы мира сумели одержать волевую победу, забив третий мяч в компенсированное время.

Рулевой африканской сборной остался недоволен работой бригады арбитров. Гол Зико был отменён из-за того, что нарушил правила на в ходе развития атаки. Также судьи проигнорировали требования назначить пенальти, когда упал в штрафной площади соперника после контакта с — это произошло незадолго до решающего гола .

Я не хочу подбирать мягкие слова и говорить о невезении. Сегодня с нами поступили несправедливо, мы столкнулись с вопиющей несправедливостью. Скажу то, что думаю, невзирая на последствия. Это был явно подстроенный матч, и весь мир это видел. И хочу добавить ещё кое-что: если они так сильно хотят победы Аргентины, зачем вообще приглашать всех остальных участвовать?

Хассан продолжал высказывать своё возмущение на протяжении большей части пресс-конференции, а основные претензии касались отсутствия реакции судей на эпизод с участием Фатхи.