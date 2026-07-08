Тренер Египта: «Это был явно подстроенный матч»

Главный тренер сборной Египта Хассан Хоссам эмоционально высказался о матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (2:3).
Египтяне выигрывали по ходу второго тайма 2:0, но действующие чемпионы мира сумели одержать волевую победу, забив третий мяч в компенсированное время.
Рулевой африканской сборной остался недоволен работой бригады арбитров. Гол Зико был отменён из-за того, что Марван Аттиа нарушил правила на Лисандро Мартинесе в ходе развития атаки. Также судьи проигнорировали требования назначить пенальти, когда Хамди Фатхи упал в штрафной площади соперника после контакта с Алексисом МакАллистером — это произошло незадолго до решающего гола Энцо Фернандеса.
Я не хочу подбирать мягкие слова и говорить о невезении. Сегодня с нами поступили несправедливо, мы столкнулись с вопиющей несправедливостью. Скажу то, что думаю, невзирая на последствия. Это был явно подстроенный матч, и весь мир это видел.
И хочу добавить ещё кое-что: если они так сильно хотят победы Аргентины, зачем вообще приглашать всех остальных участвовать?
Хассан продолжал высказывать своё возмущение на протяжении большей части пресс-конференции, а основные претензии касались отсутствия реакции судей на эпизод с участием Фатхи.
Мы не увидели ни уважения, ни честной игры. Не было ни уважения, ни честной игры. Пенальти не был назначен, даже не проверили эпизод с помощью VAR. Второй гол также был невероятным образом отменён.
Не было даже проверки VAR, хотя все мы видели кадры, на которых видно, как тянут [за футболку].
Даже если голы стали следствием ошибок, самая большая ошибка — это не получить того, на что имеешь право, от тех, кто принимает решения.
Я из тех людей, кто ненавидит проигрывать. И когда поражение кажется несправедливым, как сегодня, мне остаётся лишь сказать болельщикам: не расстраивайтесь. Мы так хотели подарить им больше радости.
Не собираюсь продолжать следить за матчами этого чемпионата мира, смотреть их. Это мой собственный способ высказаться.