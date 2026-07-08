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Тренер Египта: «Это был явно подстроенный матч»

сегодня, 09:07
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Главный тренер сборной Египта Хассан Хоссам эмоционально высказался о матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (2:3).

Египтяне выигрывали по ходу второго тайма 2:0, но действующие чемпионы мира сумели одержать волевую победу, забив третий мяч в компенсированное время.

Рулевой африканской сборной остался недоволен работой бригады арбитров. Гол Зико был отменён из-за того, что Марван Аттиа нарушил правила на Лисандро Мартинесе в ходе развития атаки. Также судьи проигнорировали требования назначить пенальти, когда Хамди Фатхи упал в штрафной площади соперника после контакта с Алексисом МакАллистером — это произошло незадолго до решающего гола Энцо Фернандеса.

Я не хочу подбирать мягкие слова и говорить о невезении. Сегодня с нами поступили несправедливо, мы столкнулись с вопиющей несправедливостью. Скажу то, что думаю, невзирая на последствия. Это был явно подстроенный матч, и весь мир это видел.

И хочу добавить ещё кое-что: если они так сильно хотят победы Аргентины, зачем вообще приглашать всех остальных участвовать?

Хассан продолжал высказывать своё возмущение на протяжении большей части пресс-конференции, а основные претензии касались отсутствия реакции судей на эпизод с участием Фатхи.

Мы не увидели ни уважения, ни честной игры. Не было ни уважения, ни честной игры. Пенальти не был назначен, даже не проверили эпизод с помощью VAR. Второй гол также был невероятным образом отменён.

Не было даже проверки VAR, хотя все мы видели кадры, на которых видно, как тянут [за футболку].

Даже если голы стали следствием ошибок, самая большая ошибка — это не получить того, на что имеешь право, от тех, кто принимает решения.

Я из тех людей, кто ненавидит проигрывать. И когда поражение кажется несправедливым, как сегодня, мне остаётся лишь сказать болельщикам: не расстраивайтесь. Мы так хотели подарить им больше радости.

Не собираюсь продолжать следить за матчами этого чемпионата мира, смотреть их. Это мой собственный способ высказаться.

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Все комментарии
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сегодня в 10:22
Ну, всё... Хассан перестаёт следить за матчами чемпионата, это меня лично сильно расстроило. А как теперь быть всему миру?
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
сегодня в 10:19, ред.
Пенальти был назначен и реализован (с точки зрения судейского решения) абсолютно обоснованно. Игрок Египта допустил контакт бедром в бедро с Тельяфико в пределах штрафной площади — это достаточное основание для назначения 11-метрового удара. Судья принял верное решение, VAR не стал вмешиваться, поскольку явной ошибки не было. Гол Египта был отменён после вмешательства VAR. И это абсолютно корректное применение технологии. Атака египтян началась с нарушения правил со стороны аргентинского защитника при отборе мяча. Мяч не покидал пределов поля, игра не останавливалась. Египет забил в той же непрерванной атаке. Согласно регламенту, VAR имеет право проверить начало голевой атаки, и если в её зарождении был фол, гол должен быть отменён. Судья посмотрел повтор и принял единственно верное решение. В этом эпизоде технология сработала именно так, как задумано. Гол после навеса Месси. Офсайд отсутствует. Мяч засчитан по правилам. Никаких спорных моментов. Гол после серии рикошетов и добивания Месси в упор. Счёт становится 2:2. Эпизод не вызывает вопросов. Салах теряет мяч в штрафной аргентинцев в результате отбора Альвареса. Ключевой момент: Альварес касается мяча первым. Контакт ног игроков происходит уже после того, как мяч отобран. Это означает, что нарушение правил со стороны Альвареса отсутствует — он сыграл чисто в мяч. Следовательно, контратака Аргентины начата легально, и третий гол засчитан обоснованно. Египет показал достойную игру, но в ключевых моментах уступил мастерству соперника. Заявления о "заговоре" и "подстроенном матче" не имеют под собой фактических оснований и являются следствием эмоциональной реакции на обидное поражение.
arsenVS
arsenVS
сегодня в 10:08
Пожалуй это эмоции у тренера. Понять его можно , вести 0:2 за 11 минут до конца матча и по итогу проиграть 2:3. Ну он возможно забыл одно НО , ведь главный судья не всегда обязан бежать смотреть VAR потому что для этого есть человек который смотрит эпизод и если видит что то подозрительное то сигнализирует об этом главному судье. В эпизоде с Фатхи никакого пенальти не было , Маккалистер чисто отобрал мяч и весь мир это видел так что громкие слова ни к чему. И кстати все сборные играют что бы доставить радость своим странам , а не только Египет. Аргентина не выключилась и не опустила руки играть , а давила изо всех сил и в итоге за 13 минут забила 3 мяча и тут судья им явно не помогал. Просто тренеру Египта обидно что радость была рядом , вот вытяни руку и потрогай но ускользнула. Так бывает к сожалению. Кабо-Верде тоже были близки к счастью.
ATG
ATG ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 10:03
Я тоже смотрел концовку. Искренне не понимаю слова тренера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:56, ред.
Я по прошлому мундиалю имею к Аргентине вопросы только к финалу. До финала они чисто прошли и голландцев и хорватов. Более того. По финалу в Катаре у меня вопросы и к французам. Саботаж в игре с их стороны до 70 минуты наводит на тёмные мысли. Эта мутная история, для меня лично, до сих пор покрыта мраком.

На этом же чемпе лысый жулик (именно жулик, а никто иной) , облаченный в должность первого лица ФИФА, откровеннейшим образом создал Аргентине максимальные условия для попадания из группы в 1/4, где соперники в 1/16 и 1/8 были самыми лайтовыми и определены в кабинете, а не по жребию.

По игре с Египтом даже не хочу опускаться, чтоб обсуждать бред ГТ фараонов. Второй гол отменили верно, ибо ему предшествовал наступ на ногу аргентинцу. Если Хоссан этого не увидел, пусть обратиться к офтальмологу, если не хотел этого увидеть - к психологу. По пенальти тоже самое : пенальти на Салахе не было, - мяч был отобран чисто.
AleS
AleS
сегодня в 09:50
А чего они так взъелись то? Я смотрел концовку, когда три мяча закининули Аргентинцы, вроде все норм было. Что там не так, кто-то может сказать?
KAY_717
KAY_717
сегодня в 09:48
Разговоры а пользу бедных. А вот хорватов реально засудили
lazzioll
lazzioll
сегодня в 09:48
абсолютно согласен с мужиком - нахера остальных звали если все равно тянете это недоразумение в финал любыми путями. когда-то были времена и я даже церемонии награждения Золотого мяча смотрел и переживал, пока не дискредитировали и не угробили смысл награды, не смотрю лет 10. давайте еще по такому же пути ЧМ уничтожим в угоду псевдовеликим псевдофутболистам....
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:46
Но ведь и доля правды есть в словах Хоссама. Я не говорю, что соглашаюсь со всем выше сказанным, но то, что Аргентине позволяют больше чем другим, и скажем так, ей благоволят уже на втором ЧМ подряд, - это бросается в глаза. Если на прошлом ЧМ об этом говорили лишь болельщики, и выглядело это всё как выдуманная болельщиками теория заговора, то сейчас об это начали говорить уже и тренеры. И мнимая теория заговора начала приобретать какую-то более осязаемую форму.

Я не хочу сказать, что Аргентину полностью вытянули за уши, но скажем так, прошла она благодаря двум факторам: Месси и уж очень лояльному судейству.

Сейчас налетят персофаны Месси и будут мне доказывать, что я это всё говорю из-за своей неприязни к Месси. Отвечу вам сразу, для меня Месси - это единственный футболист в сборной Аргентины, который играет действительно достойно и хорошо, который видится лидером команды, и его игра в его возрасте не может не восхищать. Тот же вечный его конкурент Роналду уже не тянет былой уровень, и одной его физической формы уже не достаточно, чтобы делать результат. Так что прежде чем писать мне гневные и язвительные комментарии, подумайте, а можете ли вы адекватно оценить данную ситуацию, без личных пристрастий или личной неприязни.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:41
Пенальти на Салахе не было. Я это увидел без повтора сразу. Салаху было удобно самому ткнутся об ногу аргентинца, после того, как проиграл единоборство...
p7kzdk5z2twd
p7kzdk5z2twd
сегодня в 09:38
Есть что обсудить, но не так категорично....
Mangur
Mangur
сегодня в 09:35
Египет молодцы. Достойно бились
Capral
Capral
сегодня в 09:34, ред.
Да, вопросов по работе арбитров много, и не только в этой игре. Неоднозначное судейство, много странных решений, в результате- обидное поражение. Но во многом, египтяне виноваты и сами. Ведя 2:0, и практически контролируя игру, получить три гола подряд на финише- это тренерские просчеты. То, что позволяла Аргентина, иначе, как подарком и назвать нельзя. Игру надо уметь сушить, перевести её в спокойное русло и пользоваться провалами соперниками в центре поля. А египтяне, с их дырявой обороной и ненадежным вратарём, шанс упустили...
Очень сложный, и вместе с тем, очевидный момент, с не назначенным пенальти на Салахе, который мог повлиять на итоговый результат.
Но заявление тренера Египта, конечно смелое. Думаю, последствия у него будут... Вот, если предельно откровенно, то, каждый последующий ЧМ или Европы, становится менее интересным. Не сравнить, былые первенства, с чемпионатами последних лет.... Правильно Платини сказал- в его время, футбол был другим, настоящим.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:29, ред.
Да, сами вы виноваты. Вели 2-0 за 11 минут до конца основного времени (!) и умудрились за это время пропустить три мяча. Это итак было лучшим выступлением сборной Египта за всё время её участия в чемпионатах мира. Радоваться надо, что сборная сделала такой прогресс, а вы виноватых ищите.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:22, ред.
Эмоции..., куда без них.

Ну а по поводу "не люблю проигрывать"... Тут всё верно: любить не надо, надо уметь..., и это трудно.

P.S. По итогу... Наоборот хорошо, что Арги победили в основное время. Так хоть образ противостояния сохранен. В допах бы Египет был раздавлен под орех.
altin
altin
сегодня в 09:20
"Я из тех людей, кто ненавидит проигрывать."
Вот по этому такая реакция)
Матч не смотрел, посмотрел обзор. По-хорошему, во всех эпизодах судья принял решение, на которые вполне имел основания.
С другой стороны, доля правды в его словах есть. Другим командам на этом ЧМ, и, особенно, Франции ни такой пенальти бы не поставили, ни такой гол в их ворота не отменили.
Ну и да, у Аргентины до 1/2 финала нет соперников. Такая сетка получилась, разумеется, чисто случайно. И даже тут они с огромным трудом проходят
grafff
grafff
сегодня в 09:19
мог бы и промолчать, ничего Египет не показал
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 09:19
Подтвердил бы слова Хасана ( о чём и говорил вчера) – не каждый матч имеет такие яркие акценты для подобного сценария в гороскопе начала матча
Гость
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