Фернандес забил 3000-й гол в истории ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отметился решающим голом в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой Египта (3:2).
Его мяч на 90+2-й минуте позволил аргентинцам одержать волевую победу — по ходу второго тайма они проигрывали со счётом 0:2. Гол Фернандеса стал 3000-м в истории чемпионатов мира.
Также вратарь египтян Мустафа Ахмед Шобеир оказался четвёртым вратарём, сумевшим отразить два пенальти в рамках одного мирового первенства. Отбив удар нападающего Лионеля Месси во вчерашней игре, он повторил достижение поляков Яна Томашевского и Войцеха Щесного, а также американца Брэда Фриделя. Ранее на групповом этапе Шобеир не позволил поразить ворота иранцу Мехди Тареми.
А если серьезно то молодец конечно Энцо.