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Фернандес забил 3000-й гол в истории ЧМ

сегодня, 09:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отметился решающим голом в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026 с командой Египта (3:2).

Его мяч на 90+2-й минуте позволил аргентинцам одержать волевую победу — по ходу второго тайма они проигрывали со счётом 0:2. Гол Фернандеса стал 3000-м в истории чемпионатов мира.

Также вратарь египтян Мустафа Ахмед Шобеир оказался четвёртым вратарём, сумевшим отразить два пенальти в рамках одного мирового первенства. Отбив удар нападающего Лионеля Месси во вчерашней игре, он повторил достижение поляков Яна Томашевского и Войцеха Щесного, а также американца Брэда Фриделя. Ранее на групповом этапе Шобеир не позволил поразить ворота иранцу Мехди Тареми.

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Все комментарии
Nifan
Nifan
сегодня в 10:15
+50 млн. для Реала!
А если серьезно то молодец конечно Энцо.
112910415
112910415
сегодня в 09:47
браво Фернандесу !
h6m2kbxqx22c
h6m2kbxqx22c
сегодня в 09:32
Этот ЧМ как радует, так и огорчает... есть хорошие матчи...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:32
Достижение. Мои поздравления.
Гость
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