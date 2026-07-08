Фернандес забил 3000-й гол в истории ЧМ

сегодня, 09:27

Полузащитник сборной Аргентины отметился решающим голом в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ -2026 с командой Египта (3:2).

Его мяч на 90+2-й минуте позволил аргентинцам одержать волевую победу — по ходу второго тайма они проигрывали со счётом 0:2. Гол Фернандеса стал 3000-м в истории чемпионатов мира.

Также вратарь египтян оказался четвёртым вратарём, сумевшим отразить два пенальти в рамках одного мирового первенства. Отбив удар нападающего во вчерашней игре, он повторил достижение поляков и , а также американца . Ранее на групповом этапе Шобеир не позволил поразить ворота иранцу .