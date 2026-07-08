Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЧемпионат мира 2026

Фернандес: «Мечтал об этом голе около трёх лет»

сегодня, 09:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес прокомментировал волевую победу над командой Египта и свой гол в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 (3:2).

Хавбек забил третий мяч аргентинцев, который стал особенным в истории ЧМ, отличившись на 90+2-й минуте.

Я мечтал об этом голе около трёх лет — ещё со времён чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарю Бога за возможность пережить такие моменты. Для меня это огромная честь. Хочу особо отметить своих товарищей по команде: у нас потрясающий коллектив, который никогда не сдаётся, несмотря на любые трудности и невзгоды. Мы всегда держимся вместе. Спасибо партнёрам, тренерскому штабу, тем, кто болеет за нас здесь, и всем аргентинцам на родине. Ещё один шаг вперёд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер Египта: «Это был явно подстроенный матч»
Сегодня, 09:07
Грандиозный камбэк Аргентины. Египет вёл с разницей в два гола
Вчера, 22:04Roman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии15
Германия и Нидерландцы – главные разочарования. Топ-сборные в плей-офф
Вчера, 15:14Максим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии7
Почеттино: «Поздравляем Бельгию, они были лучше нас»
Вчера, 10:52
Португалия вылетела, Роналду не жалко. Испания дожала
Вчера, 10:19Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии14
Гарсия поблагодарил всех, кто проснулся ночью
Вчера, 09:46
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 09:58
Дорогие Друзья! Спешу сообщить, что отправленный, причитающийся мне приз(футболка с символикой футбольного клуба Динамо Москава) за победу в июньском КП на soccere, благополучно доставлен в указанный мной пункт выдачи и сегодня получен. Большое спасибо за оказанное мне внимание со стороны всех администраторов сайта. Здоровья и процветания Вам, а так же побольше адекватных и активных пользователей сайта, а участникам КП удачи и результативных ставок, играйте и выигрывайте. Встретимся на баррикадах!
матос
матос ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:57
надеюсь их лимит везения окончен, но могучую Швейцарию эти пройдут а далее ......
112910415
112910415
сегодня в 09:51
не рано израсходовали лимит счастливого везения ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 