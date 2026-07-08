Фернандес: «Мечтал об этом голе около трёх лет»

Полузащитник сборной Аргентины прокомментировал волевую победу над командой Египта и свой гол в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 (3:2).

Хавбек забил третий мяч аргентинцев, который стал особенным в истории ЧМ , отличившись на 90+2-й минуте.

Я мечтал об этом голе около трёх лет — ещё со времён чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарю Бога за возможность пережить такие моменты. Для меня это огромная честь. Хочу особо отметить своих товарищей по команде: у нас потрясающий коллектив, который никогда не сдаётся, несмотря на любые трудности и невзгоды. Мы всегда держимся вместе. Спасибо партнёрам, тренерскому штабу, тем, кто болеет за нас здесь, и всем аргентинцам на родине. Ещё один шаг вперёд.