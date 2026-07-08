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Арбелоа стал главным тренером «Фулхэма»

сегодня, 09:56

«Фулхэм» объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Предыдущим клубом специалиста был мадридский «Реал», который он возглавлял с января до конца прошлого сезона.

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Перевод с ФК «Фулхэм» Фото: Соцсети Альваро Арбелоа
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