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Месси установил рекорд по голевой серии в плей-офф ЧМ

сегодня, 11:05
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 2Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗавершен

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира, забив гол в шестом матче плей-офф подряд.

Серия аргентинца длится с поединка 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Австралии. Тогда он также поочередно забил сборным Нидерландов, Хорватии и Франции, в ворота которой отправил два мяча. В 1/16 турнира 2026 года игрок отличился в поединке с Кабо-Верде, в 1/8 — с Египтом. В общей сложности в этой серии на его счету семь забитых мячей в плей-офф.

До Месси три футболиста забивали в пяти играх на вылет подряд: бразильцы Леонидас (1934-1938) и Вава (1958-1962), а также венгр Дьёрдь Шароши (1958-1962).

Также продлена рекордная голевая серия Месси в истории мировых первенств, форвард отличился в девятой игре кряду. В этот период он забил 13 мячей, став лучшим бомбардиром турнира за всё время. Сейчас у него 21 гол.

Кроме того, Лионель обновил личный рекорд в рамках одного чемпионата мира — 8. Его предыдущий лучший результат был на турнире в Катаре в 2022-м (7).

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Все комментарии
Максим Перепелица
Максим Перепелица
сегодня в 11:59
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112910415
112910415
сегодня в 11:48
очень убедительный рекорд !
gr5ft3zxjrx2
gr5ft3zxjrx2
сегодня в 11:30
А сколько голов в плей-офф у Роналду?
1 и то с пенальти, заработанным не им.
Гость
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